Mágoa? Casamento de Zé Vaqueiro quase acabou antes da gravidez após boatos

Casamento de Zé Vaqueiro quase acabou; os dois resolveram dar uma nova chance ao amor com a gravidez de Ingra Soares

Meses antes de ficar grávida, a modelo Ingra Soares enfrentou problemas na relação com o marido, Zé Vaqueiro. Na época, ela chegou a deixar de seguir o próprio marido, o que levantou boatos de que o relacionamento teria chegado ao fim.

Ela ainda arquivou as fotos que tinha com o artista em seu perfil, surgiu aos prantos nas redes sociais, mas depois apagou as postagens. Boatos afirmaram que ele teria traído a esposa que estava decidida em não perdoar. O caso nunca foi esclarecido.

Na época, Zé Vaqueiro procurou ajuda espiritual e foi visto em um culto. "Acabei de sair aqui do culto do Deive Leonardo, em Fortaleza. É uma benção, graças a Deus. Noite maravilhosa escutar a palavra", contou ele na época.

Em janeiro, ele anunciou publicamente a gravidez de Ingra Soares e prestou uma tocante homenagem à amada. Na época, ele contou que estava radiante com a notícia e que enxergava a gestação como um sinal divino.

"Deus, tu sonda os nossos corações, sabe de todas as coisas e ser papai era um dos meus maiores sonhos e o senhor com toda misericórdia me escutou e me deu essa oportunidade de ser pai, foi um sentimento inexplicável e esse sentimento só cresce cada vez mais, tu senhor prepara cada momento no tempo certo o senhor sabe de tudo e sabe quando estamos preparados. Entramos o ano descobrindo que mais uma benção do Senhor viria para nossas vidas e que venha com muita saúde para alegrar mais ainda nossos dias. Vem mais um vaqueirinho ou vaqueirinha para a família", disse ele.

O que é a trissomia do cromossomo 13?

Nesta quarta-feira, 26, o cantor Zé Vaqueiro revelou que seu filho caçula, Arthur, nasceu com uma malformação congênita em decorrência da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Por causa disso, o bebê foi levado para a UTI e segue internado. Saiba o que é essa anomalia :

A síndrome da trissomia do cromossomo 13 acontece quando existe uma falha genética e existem 3 cromossomos do grupo 13 no indivíduo . A anomalia costuma causar a Síndrome de Patau, que é uma malformação do sistema nervoso.

De acordo com um informativo no site do hospital Rede D'or São Luiz, a Síndrome de Patau causa alguns sintomas no bebê, como atraso mental, má-formação de partes do corpo, microcefalia, tamanho reduzido do queixo e/ou problemas no coração e rins. Com a síndrome, a pessoa pode necessitar de acompanhamento médico ao longo de sua vida. O diagnóstico é feito ainda durante a gestação por médicos especializados.