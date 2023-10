Casamento de Kayky Brito e Tamara Dalcanale chegou ao fim? Entenda confusão

Kayky Brito e Tamara Dalcanale estariam enfrentando crise no casamento após suposta traição e intrigas com a família; saiba todos os detalhes

Desde que recebeu alta na última sexta-feira, 29, após sofrer um grave acidente no Rio de Janeiro, Kayky Brito parece estar enfrentando uma crise em seu casamento com Tamara Dalcanale. As especulações de separação surgiram em meio aos rumores de uma suposta traição e briga familiar. Saiba todos os detalhes da confusão que abala a vida do casal.

Esposa deu indícios de intriga familiar:

Durante toda a recuperação de Kayky, Tamara usou as redes sociais para dar atualizações sobre o estado de saúde do marido, com quem tem um filho, o pequeno Kael, de apenas um ano. Mas os boatos de crise começaram depois que a influenciadora digital fez uma publicação suspeita para comemorar a alta do marido.

Na legenda do post, Tamara desabafou sobre um problema que passou para acompanhá-lo no hospital: “Esse mesmo Deus me deu força para aguentar o que tive que suportar para estar aí com você, ao seu lado, e não desmoronar”, diz parte da mensagem, que levantou especulações de uma suposta crise com a família do ator.

Além do desabafo intrigante, a atriz também deu outros indícios de que não teria uma boa relação com os pais e com a irmã de Kayky, que acompanharam toda a recuperação do ator de perto. No texto, Tamara fez um agradecimento especial aos amigos que abriram as portas de sua casa para hospedá-la durante a internação do marido.

Ainda na publicação, a influenciadora revelou que voltou a Curitiba, onde morava com o marido, para cuidar dos filhos, já quem também tem dois herdeiros de outros relacionamentos. Enquanto isso, o ator segue em sua recuperação no Rio de Janeiro, ao lado da família. Apesar das especulações, Tamara fez questão de se declarar ao marido no texto.

Casal enfrenta suposta traição:

Mas o que acabou dando força aos boatos de uma crise no casamento foi a exibição de um vídeo comprometedor no programa Domingo Espetacular, da Record TV, no último final de semana. Nas novas imagens, Kayky apareceu conversando com o amigo e ator Bruno De Luca em um quiosque na orla da praia, antes de ser atropelado.

Bruno tentava afastar Kayky de uma mulher que conversava com eles e aparecia puxando o amigo para outra área do local, mas o ator continuou interagindo e tentou beijar a jovem, o que teria sido a gota d’água para seu relacionamento com Talita. Segundo informações divulgadas por Léo Dias, o casamento estaria por um fio desde então.

Fontes próximas teriam relatado que o ator e sua família já estariam buscando um advogado para tratar sobre os termos do divórcio. Além disso, eles garantem que a separação não aconteceu apenas pelo vídeo onde o famoso aparece com outra mulher e eles já estariam em crise antes do acidente que quase tirou a vida do ator.

O que aconteceu com Kayky Brito?

Kayky Brito passou 27 dias internado Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, depois que foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano. O ator sofreu um atropelamento após atravessar a Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro no dia 2 de setembro. A investigação já chegou ao fim e o motorista não responderá pelo acidente.