Carolina Dieckmann extravasa e se joga na noitada com o marido, Tiago Worcman

Carolina Dieckmann e o marido, Tiago Worcman, são flagrados em clima de romance durante festival no Rio de Janeiro

A atriz Carolina Dieckmann (44) aproveitou a noite da última sexta-feira, 13, para se jogar na farra junto com o marido, o diretor Tiago Worcman (31).

Os pombinhos foram fotografados em clima de romance trocando muitos olhares apaixonados no festival Spanta, no Rio de Janeiro. Para a noitada, a artista elegeu um vestido preto nada básico, com recortes nas laterais.

Coladíssimo ao corpo, o modelito destacou as curvas da loira, que deixou o marido babando. Juntos há 19 anos, Carolina e Tiago são pais de José Worcman, de 15 anos de idade.

Vale lembrar que Carolina Dieckmann será vista na TV em breve. Ela será a nova protagonista de Vai na Fé, novela que estreia na próxima segunda-feira,16, nas telinhas da Globo. Na trama, ela irá interpretar Lumiar, uma advogada e professora de Direito.

Fotos: Agnews/Webert Belicio

Nos últimos dias, a atriz Carolina Dieckmann deixou os fãs eufóricos ao surgir malhando com um look pra lá de inusitado. A loira elegeu uma lingerie amarela para realizar seu treino matinal. “Malhar em casa tem suas vantagens", escreveu na legenda da imagem.

Na sequência, Carol mostrou para os internautas que estava queimando algumas calorias na escada e disparou:"O look é lingerie".