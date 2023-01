Carolina Dieckmann rouba a cena ao realizar treino matinal de lingerie

Aos 44 anos, Carolina Dieckmann ostenta corpão ao postar treino intenso em casa

Na manhã desta segunda-feira, 9, a atriz Carolina Dieckmann (44) deixou os fãs eufóricos ao surgir malhando com um look pra lá de inusitado.

Em um storie compartilhado em sua conta no instagram, a loira fez questão de ousar e no lugar do look fitness, a estrela de 'Vai na Fé',próxima novela das 19h, da TV Globo, elegeu uma lingerie amarela para realizar seu treino matinal. “Malhar em casa tem suas vantagens", escreveu na legenda da imagem.

Na sequência, Carol mostrou para os internautas que estava queimando algumas calorias na escada e disparou:"O look é lingerie".

Carolina Dieckmann também aproveitou para contar alguns detalhes de sua rotina de treinos: "Sete minutos de ice bath [banho no gelo] já já eu chego nos 11 que eu quero", revelou.

Ainda nas últimas semanas, a modelo aproveitou o clima de #TBT para relembrar uma foto do passado com maridão, Tiago Worcman (47). Os dois estão há 19 anos juntos, mas se conheceram bem antes, quando ainda estavam na adolescência.

VEJA O STORY DE CAROLINA DIECKMANN:

Foto: Reprodução/Instagram

FAMÍLIA

Recentemente, a atriz Carolina Dieckmann aproveitou a temporada de férias para descansar e curtir um tempo em família.

Através das redes sociais, a loira registrou o momento de lazer na cachoeira ao lado do esposo, o diretor Tiago Worcman, e do filho caçula do casal, José Worcman, de 15 anos de idade.

Na sequência de fotos, eles aparecem se divertindo em meio à natureza. "Meus amores", escreveu o cantor. "Eu te desejo essas coisas que eu trouxe aqui pra vocês e que, pra mim, são a mais pura tradução de Deus: Natureza e amor. Um beijo, amores e obrigada pelo nosso espaço compartilhado; amo esse nosso canto aqui [o Instagram]. Feliz 23", escreveu Carol.