De biquíni minímo, Carolina Dieckmann curte banho de cachoeira: "Sereia!"

A atriz Carolina Dieckmann aproveitou para curtir o último do ano lado do marido, Tiago Worcman, e do filho, José Worcman

A atriz Carolina Dieckmann (44) aproveitou o último dia do ano para descansar e curtir um tempo em família.

Através das redes sociais, a loira registrou o momento de lazer na cachoeira ao lado do esposo, diretor Tiago Worcman (31), e do filho caçula do casal, José Worcman, de 15 anos de idade.

Na sequência de fotos, eles aparecem se divertindo em meio à natureza. "Meus amores", escreveu o cantor.

"Eu te desejo essas coisas que eu trouxe aqui pra vocês e que, pra mim, são a mais pura tradução de Deus: Natureza e amor. Um beijo, amores e obrigada pelo nosso espaço compartilhado; amo esse nosso canto aqui [o Instagram]. Feliz 23", escreveu Carol.

Ainda recentemente durante a Copa do Mundo do Catar, Carolina revelou que estava torcendo para a Argentina vencer o jogo da final da Copa do Mundo. "Hoje eu sou Messi desde pequenininha… bora, hermanos!", disse a loira.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CAROLINA DIECKMANN:

