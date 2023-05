Carolina Dieckmann denuncia perfil que se passa por ela com mais de 800 mil seguidores

Carolina Dieckmann alertou seguidores sobre um perfil falso no Facebook que seria administrado por um fã

Na última terça-feira, dia 2 de maio, a atriz Carolina Dieckmannfez um alerta aos seus seguidores sobre um perfil falso em seu nome no Facebook.

Embora a página pareça ser da atriz, contando com mais de 836 mil seguidores, ela afirmou que não possui conta na rede social, tendo apenas o Instagram como sua conta oficial.

Através de seus stories, Carolina disse que acredita que a página seja de um fã e ficou feliz com isso, mas ressaltou que é errado alguém se passar por ela e que o ideal seria a pessoa deixar claro que se trata de uma página de fã. "Aprecio o sentimento por trás disso, mas é errado as pessoas fingirem ser eu. Seria mais apropriado se a página declarasse claramente que é uma página de fãs", afirmou.

"Eu acabei de ser avisada que existe essa página. Como eu não tinha Facebook, não sabia que existia. Peço para essa pessoa colocar que é uma página dedicada", disse a atriz de 'Vai na Fé'.

Lei Carolina Dieckmann criminaliza invasão de aparelhos eletrônicos

Vale lembrar que em 2011, a atriz teve sua privacidade invadida e algumas fotos íntimas vazadas em sites pornográficos, as quais havia enviado ao seu marido Tiago Worcman. Por meio de e-mails, o hacker chantageou-a por um mês, exigindo uma quantia de R$ 10 mil para que as fotos não fossem publicadas na internet. No entanto, a atriz não cedeu às chantagens e denunciou o crime à polícia, dando origem à lei que leva o seu nome.

Carol falou que naquela época ela foi muito julgada por enviar nudes ao marido, mas que provavelmente, nos dias de hoje, não seria considerado um tabu.