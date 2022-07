Carmo Dalla Vecchia aproveita passeio com o marido no shopping

Carmo Dalla Vecchia e o marido, João Emanuel Carneiro, são fotografados juntos em passeio no Rio de Janeiro

O ator Carmo Dalla Vecchia (50) curtiu a noite do último domingo, 11, na companhia do marido, o autor de novelas João Emanuel Carneiro (52) , em um shopping no Rio de Janeiro. Os dois foram flagrados durante um jantar juntos em um restaurante do local e também caminhando pelos corredores do shopping.

Vale lembrar que os dois são pais de Pedro, de três anos. Atualmente, Carmo pode ser visto como o personagem Alfredo na novela Cara e Coragem e também como o Zé Bob na reprise da novela A Favorita no Vale a Pena Ver de Novo.

Fotos de Carmo Dalla Vecchia com o marido, João Emanuel Carneiro:

Revelação do romance de Carmo Dalla Vecchia

O romance deles ganhou repercussão quando Carmo Dalla Vecchia falou sobre o marido e o filho durante a participação na Super Dança dos Famosos, da Globo. "E eu, pessoalmente, agora, gostaria de fazer uma homenagem muito grande à minha família e declarar o meu amor ao meu filho Pedro e ao meu marido João. Gostaria muito de declarar meu amor aos dois", contou ele.

Então, ele explicou a importância de se posicionar: "Acho muito importante esse posicionamento para que outras pessoas também possam ver isso e se sentir iguais. Sou um cara extremamente feliz, extremamente realizado, com uma profissão que eu amo, com amigos, com uma família que me aceita exatamente do jeito que eu sou. Mas a gente vive em um país que não é exatamente assim. Se meu exemplo ajuda na representatividade das outras pessoas, fico muito feliz."