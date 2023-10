Carlos Tramontina mostra foto com a esposa no casamento de Caco Barcellos

Ex-apresentador global, Carlos Tramontina mostra clique tirado com a mulher durante o casamento de Caco Barcellos

O ex-apresentador global Carlos Tramontina marcou presença no casamento de Caco Barcellos e Carla Tilley nesta sexta-feira, 13. Com a esposa, o jornalista prestigiou a união do colega de profissão com a promotora de justiça.

Em sua rede social, o ex-comandante do SP 1 compartilhou cliques da cerimônia e chamou a atenção ao postar uma selfie com sua mulher, Rosana Gerab Tramontina, com quem teve dois filhos, Caio e Nathália.

"Com a minha parceira de vida!", escreveu Carlos Tramontina sobre a esposa, com quem está há quase 40 anos junto. Discreto, o casal não é muito de se expor e foi recentemente fotografado em um evento.

O casamento do jornalista Caco Barcellos com a promotora de justiça Carla Tilley aconteceu nesta sexta-feira, 13, após ter reatado com a amada com a ajuda de Ana Maria Braga no Mais Você.

Carlos Tramontina revela que filha e genro ajudaram em nova fase da carreira

Em entrevista para a CARAS, Carlos Tramontina falou sobre sua nova fase de carreira após ter deixado a Globo. O comunicador, que agora apresenta dois programas na web, disse que contou com a ajuda de sua filha, Nathália, e genro.

"Minha filha e meu genro passaram a cuidar da minha carreira e me ensinaram como aproveitar melhor as oportunidades do mundo digital. Aí eu me desafiei, assumi dois programas no Flow News, onde eu tenho que exercitar uma linguagem completamente diferente e adaptar os meus conhecimentos jornalísticos a um jeito completamente novo", disse Carlos Tramontina .

O ex-apresentador da Globo assumiu o comando dos programas Portas Abertas e Tramonta News, do canal Flow no YouTube. Além disso, ele também deixou a emissora global, em que trabalhava há 43 anos, para enfrentar novos desafios na CNN. "Tudo é novo para mim, e está sendo extremamente alegre e prazeroso fazer isso."