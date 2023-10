Após reatar com amada, Caco Barcellos se casa em cerimônia especial

Jornalista Caco Barcellos se casa com Carla Tilley após ter ajuda no programa de Ana Maria Braga para reatar relacionamento

O jornalista Caco Barcellos se casou com a promotora de justiça Carla Tilley após ter reatado com ela nos últimos meses. Após ter a ajuda de Ana Maria Braga no Mais Você, o comandante do Profissão Repórter subiu ao altar com amada nesta sexta-feira, 13.

Discreto com sua vida pessoal, o ilustre profissional de comunicação teve fotos do evento publicadas por amigos de profissão. Carlos Tramontina e Sandra Annenberg compartilharam cliques do momento especial e revelaram como foi o grande dia do casal.

"Viva os Noivos! Caco e Carla, que a vida de vocês seja linda, leve, alegre e animada como a festa de casamento! Que delícia poder dividir esse momento com vocês e tantos amigos de vida! E vejam que belezura a minha sobrinha nas últimas fotos! A cara do meu amado irmão e da minha querida cunhada", falou a apresentadora do Globo Repórter.

Em novembro do ano passado, Caco Barcellos se emocionou ao revelar para Ana Maria Braga que estava sofrendo com o término de seu namoro. "Eu conheci ela em uma situação dramática: a perda de dois filhos, derivada de um erro médico. Tempos depois a gente se apaixonou. Ela teve uma importância muito grande na minha vida. Por eu ser dedicado demais ao trabalho acho que descuidava um pouco das relações afetivas, ela me trouxe um certo equilíbrio. É uma pena, porque a gora a gente está afastado, devido a um erro meu. Mas tenho esperança", contou ele.

Veja as fotos do casamento de Caco Barcellos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandra Annenberg (@sandra.annenberg.real)

Caco Barcellos agradece ajuda de Ana Maria Braga

"Eu preciso agradecer a Ana Maria Braga, porque a influência dela me ajudou bastante. A namorada voltou. Um beijo, Ana Maria. Muito obrigado", contou o repórter.

Isso porque Ana Maria Braga havia perguntado sobre a moça sem saber que eles estavam separados, mostrando até fotos dos dois juntos e dizendo o quanto ele parecia feliz. Em rede nacional, ele contou que, na verdade, havia terminado e lamentou a distância entre os dois. Após o episódio, ele reatou com Carla Tilley.