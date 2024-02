Carlinhos Maia rebate críticas: 'Sou uma das gays mais poderosas do país'

Após ser capa da Revista CARAS desta semana, Carlinhos Maia é alvo de comentários maldosos e rebate à altura em desabafo na web

O humorista Carlinhos Maia foi alvo de críticas e comentários negativos após aparecer na capa da Revista CARAS desta semana. Ele fez um ensaio fotográfico em sua mansão e abriu o coração em uma entrevista exclusiva (Confira aqui). Entre os elogios dos seus fãs, ele também recebeu mensagens maldosas, mas não se abalou.

O artista fez questão de responder à altura com uma mensagem bem direta nas redes sociais. Nos stories do Instagram, ele rebateu as críticas e falou que sabe do seu poder de influência. "Bichas, parem! Tá feio. Desculpa se vocês não brilham tanto quanto eu… Vocês vão ter que me engolir, que eu sou uma das gays mais poderosas desse país", declarou.

E completou: "Desculpa se eu não faço sucesso no mundinho cor de rosa pop de vocês. Eu sei que vocês só gostam das divas, porque elas, justamente, fazem sucesso longe de vocês. Então, vocês vão ter que me engolir, que eu sou uma das gays mais poderosas desse país. No fundo vocês sabem".

Luisa Sonza responde comentário de Carlinhos Maia

Há pouco tempo, o influenciador digital Carlinhos Maia relembrou a briga que teve com a cantora Luísa Sonza e seu ex-marido, o humorista Whindersson Nunes, em 2019. Em sua declaração, o marido de Lucas Guimarães disse que as mágoas com o ex-casal ficaram no passado.

"Todo mundo tem direito de evoluir, assim como Luisa hoje está em sua melhor fase, também estou. Lá atrás tudo era levado a sério demais. Mágoas do dia do nosso casamento. Coisas de trabalho. Eu não sabia lidar com toda aquela pressão e comecei a ter a "síndrome de perseguição". Hoje nos resolvemos, tanto Luísa e Whinderson", escreveu Carlinhos

Em uma live, a cantora decidiu responder o influenciador, que também citou o novo documentário da Luísa, Se Eu Fosse Luísa Sonza, da Netflix, em sua declaração. Em conversa com seus seguidores no seu perfil oficial do Instagram confirmou que está tudo bem entre os dois.

"Carlinhos tá me xingando? Ele gosta de mim agora? Tá tudo certo. Beijo, Carlinhos, acontece. Todo mundo erra, ninguém é perfeito e a gente já fez as pazes, mas que ele foi vacilão, ele foi. Mas tá tudo certo. Quem nunca errou?", disse Luísa.