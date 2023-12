Carlinhos Maia relembra briga com Luísa Sonza no passado: "Não sabia lidar"

Após ser citado no documentário de Luísa Sonza, Carlinhos Maia relembra briga com a cantora no passado e se explica sobre a situação

O influenciador digital Carlinhos Maia relembrou a briga que teve com a cantora Luísa Sonza em 2019 na noite da última sexta-feira, 16. O desentendimento voltou a ser discutido na série documental da artista, Se Eu Fosse Luísa Sonza, da Netflix, que trouxe novos detalhes sobre os bastidores do acontecimento.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Carlinhos publicou um trecho onde ele aparece no documentário, dando algumas entrevistas e declarações sobre a cantora e seu ex-marido, o humorista Whindersson Nunes. Logo ele decidiu deixar claro como está sua relação com o ex-casal atualmente.

"Todo mundo tem direito de evoluir, assim como Luisa hoje está em sua melhor fase, também estou. Lá atrás tudo era levado a sério demais. Mágoas do dia do nosso casamento. Coisas de trabalho. Eu não sabia lidar com toda aquela pressão e comecei a ter a "síndrome de perseguição". Hoje nos resolvemos, tanto Luísa e Whinderson", disse o marido de Lucas Guimarães.

Por fim, Carlinhos ainda parabenizou a artista pelo novo trabalho. "Sua série tá incrível, parabéns pela força e talento", finalizou ele.

Confira a declaração:

Relembre a briga de Carlinhos Maia, Luísa Sonza e Whindersson Nunes

Para quem não lembra, Carlinhos Maia se desentendeu com o ex-casal, Luísa Sonza e Whindersson Nunes, na época de seu casamento com Lucas Guimarães, que aconteceu em 2019. Isso porque, na época, o humorista recusou o convite para ser padrinho do casamento, já que ele estava enfrentando uma depressão, e sequer compareceu como convidado ao evento.

Na época, o influenciador digital acabou deixando de seguir Whindersson nas redes sociais e a briga logo se tornou pública, quando eles começaram a trocar farpas nas redes sociais. Luísa Sonza acabou tomando o partido do seu então marido e deixou de ser amiga de Carlinhos.