Carlinhos Maia perde a linha ao receber críticas de Monique Evans: ‘Velha’

Após Monique Evans criticar evento organizado por Carlinhos Maia, humorista surge transtornado nas redes sociais e rebate comentários

Nesta quarta-feira, 29, a apresentadora Monique Evans polemizou ao opinar sobre a ‘Casa da Barra’, um evento organizado por Carlinhos Maia na Barra de São Miguel, em Maceió. A loira ficou chocada e criticou algumas cenas protagonizadas pelos convidados do humorista, que não ficou nada contente e decidiu rebater os comentários da ex-modelo publicamente.

Assim que viu as críticas da veterana em um perfil de entretenimento no Instagram, Carlinhos perdeu a linha e deixou um comentário afiado em reação às críticas de Monique: “Ah vac* velha. Me poupe”, o influenciador disparou em um primeiro momento e depois voltou a rebater em outra mensagem: “Ah, vac* velha, me economize”, iniciou

“Meu pai disse que você tinha um programa de put***** nos anos 90. Esqueceu, foi? Vai rebaixar o car*****. Morde pei*”, Carlinhos surgiu transtornado e encheu seu comentário com palavrões após a apresentadora fazer duras críticas contra seu festival anual, em que reune influenciadores digitais para curtir um festão e gerar conteúdo nas redes sociais.

Para quem não acompanhou os comentários, Monique usou seu perfil nas redes sociais para mostrar que estava perplexa depois de assistir os vídeos do evento do influenciador digital: "Tava aqui vendo o feed e vi esse negócio da Casa da Barra? O que é isso? É só p*taria”, a apresentadora disparou sem papas na língua.

Monique ainda ficou chocada ao ver um registro em que o herdeiro de Fábio Jr surge protagonizando uma pegação intensa com uma influenciadora: “E o que o Fiuk tá fazendo lá? Se esfregando com uma mulher. Entendi nada. Gosto não. Podem falar mãe mim, mas eu não gosto não, igual a farofa da Gkay. Gosto não", declarou ela.

Quem é o novo affair de Fiuk?

Nesta terça-feira, 28, o cantor Fiuk chocou seus fãs ao ser flagrado em momento quente com uma influenciadora digital ruiva. Solteiro e soltinho, o filho de Fábio Jr está participando de um evento organizado por Carlinhos Maia na Barra de São Miguel, em Maceió, e teve seu vídeo compartilhado pelo anfitrião da festa nas redes sociais.

No vídeo compartilhado nos stories do Instagram do influenciador digital, o ex-BBB 21 surgiu na cama em um momento íntimo com a modelo Bella Kinzel. Cobertos de pequenos corações de papel, a dupla deu um beijão em frente à câmera e chocou os internautas com a pegação; confira o registro quente protagonizado por Fiuk.