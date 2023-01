Carlinhos Maia comenta discussão de Bianca Andrade e Gabi Prado: "gente burra"

Humorista Carlinhos Maia falou sobre desentendimento entre as influenciadoras Bianca Andrade e Gabi Prado

O humorista Carlinhos Maia comentou sobre a discussão entre a empresária Bianca Andrade e a ex-de 'Férias com o Ex' Gabi Prado, que aconteceu durante as comemorações de ano novo.

As duas teriam brigado na fila do banheiro e quem estava presente acabou comentando o acontecimento. As duas se pronunciaram.

Nas páginas de notícias, o assunto rendeu e até o ex-marido de Lucas Guimarães decidiu expor sua opinião sobre o caso.

“Gosto das duas e não estou nem aí em me meter, internet é assim, todo mundo se mete em tudo e f0d4-se. Mas as duas são mulheres com histórias f0d4as de vida e superação”, disse na página Gossip do Dia.

“Estão dando um péssimo exemplo para um começo de ano. Vocês, como influenciados, deveria estar apaziguado isso e influenciando tantas meninas que têm vocês como referência que tudo isso de briga é coisa de gente burra. Feliz 2023, bora focar no que realmente é relevante e agrega”, salientou.

As influenciadoras deram versões diferentes da discussão, mas as duas concordaram que ela foi motivada por Daniel Caon, ex de Rafa Kalimann. Isso porque Gabi teria respondido na caixinha de perguntas que apoiava Bianca e Daniel ficarem juntos, dando a entender que eles já tinha se relacionado, o que a dona da marca de maquiagens considerou exposição desnecessária.

Confira comentário de Carlinhos Maia: