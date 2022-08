Carlinhos Maia comemora novidade na investigação do roubo em seu apartamento

Carlinhos Maia se pronuncia após notícia de que a polícia recuperou suas joias: 'Justiça divina não falha'

O humorista Carlinhos Maia (31) comemorou a notícia de que a polícia civil conseguiu recuperar os seus pertences que foram roubados de sua casa em maio deste ano. Após investigação, os policiais encontraram o esconderijo dos bandidos e recuperaram as joias e relógios do humorista.

Nas redes sociais, ele comemorou a novidade e agradeceu pela investigação policial. “Deus é bom o tempo todo! E a justiça divina não falhar. O que é nosso por direito volta. Obrigado a polícia que simplesmente foi impecável do início ao fim. Estou orgulhoso do meu estado! Obrigado a todos”, disse ele.

E completou: “Obrigado a todos pelo carinho! Pela vibração positiva. São muitas perguntas: às 17 horas a polícia dará uma coletiva de imprensa e responderá todas as dúvidas. Então, eu prefiro que eles se pronunciem, como foi até agora”.

Por fim, Carlinhos rebateu os haters. “E para quem ainda continua achando que um crime é marketing, vai tomar no c*”, escreveu.

Vale lembrar que Carlinhos Maia e o marido, Lucas Guimarães, já voltaram a viver no apartamento que foi assaltado após algumas semanas longe do local enquanto se recuperavam do susto.

Veja os posts de Carlinhos Maia: