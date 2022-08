Joias de Carlinhos Maia são recuperadas após roubo no apartamento dele

Polícia Civil recupera os pertences de Carlinhos Maia que foram roubados do seu apartamento há alguns meses

A Polícia Civil de Alagoas recuperou os pertences do humorista Carlinhos Maia e de seu marido, o influenciador digital Lucas Guimarães, em uma megaoperação que aconteceu nesta semana. Os policiais conseguiram recuperar joias e relógios que foram levados do apartamento do casal quando o local foi invadido em maio deste ano.

Na época, Carlinhos Maia teve itens roubados que chegavam ao valor de mais de R$ 5 milhões. Em contato com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, o humorista celebrou a boa notícia. “Estou muito feliz, já tinha largado de mão inclusive. A polícia de Alagoas foi impecável, não pararam um minuto”, informou ele.

Segundo o site Hugo Gloss, a polícia recuperou os pertences após os dois suspeitos presos entregarem o esconderijo da quadrilha. Porém, o mandante continua foragido.

Carlinhos Maia já desabafou sobre o assalto

Na época do roubo, Carlinhos Maia disse que que temia que um dos ladrões seja alguém que ele conheça, já que, possivelmente, os criminosos que entraram no apartamento dele sabiam a senha da porta de entrada. “Continuem rezando para dar tudo certo. A polícia está com várias informações. Minha agonia maior é descobrir que é alguém conhecido, gente que eu possa ter ajudado, recebido na minha casa. Tenho direito de ficar fragilizado, é meu lar, minha casa, meu lugar”, disse ele.

Então, Carlinhos pediu que os fãs não se preocupem com o assunto no momento. “Não quero ninguém preocupado, não. Estou mais abalado assim porque aquele apartamento é o maior sonho da minha vida. Não é que acabou, mas como passei muito tempo com síndrome do pânico... Porisso que sempre andei com tantos policiais em volta. Como é que eu vou me sentir seguro na minha casa de novo? Só de imaginar que possa ser alguém que eu conheça”, desabafou.

