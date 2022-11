Carlinhos Maia abre coração sobre término de relacionamento: "Não tem aquele cheiro"

Carlinhos Maia ainda afirmou que recebe diversas mensagens, mas não quer se envolver com ninguém

Após o término do relacionamento entre Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, o influenciador, gente como a gente, contou sobre as dores do término de um relacionamento de longo prazo.

"A pior parte, sabe qual é? A parte de dormir. Que aí não tem aquele cheiro daquela pessoa que você já conhece, o abraço quentinho. Não tem respiração forte. E o menino nem roncava. Onde vou achar outro cara que não ronque? Não vou achar”, disse Carlinhos em seu perfil no Instagram.

Apesar de estar solteiro, ele negou que queira se envolver com alguém novo neste momento. “Se meu direct é cheio de gente falando: ‘é a minha vez’... tudo doido, né? Jurando que vou casar com alguém para ganhar fama, ganhar tudo que se ganha quando se casa com alguém que, graças a Deus, é bem sucedido. Pode tirar o cavalinho da chuva”, enfatizou.

“Quem vier agora, primeiro que não vai ter nunca o amor que eu tenho por Lucas”, admitiu no que os fãs acreditaram ser uma indireta para uma possível volta do casal.

Ele continuou falando sobre o processo de cura e luto: “E quando eu falo 'quero que doa', não é porque sou sadomasoquista a esse nível não. Eu não quero colocar trabalho, fazer os outros rirem enquanto meu coração está pequenininho”.

O término de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

O casal ficou junto por quase 13 anos desde quando nenhum dos dois possuía fama. Em foto antiga publicada por Calinhos e Lucas em 23 de outubro, eles contaram sobre a ruptura do casal e agradeceram aos fãs: "O amor que nos une vai além de estarmos casados! Sempre estaremos juntos e admirando o trabalho um do outro. Nossa parceria, cumplicidade e toda nossa história estará pra sempre em nossos corações. Nosso amor se transformou em irmandade e peço a compreensão de vocês nessa nossa fase".