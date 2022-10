Após término de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, Tirullipa dá bronca nos amigos

Tirullipa, padrinho de casamento de Lucas Guimarães e Carlinhos Maia, dá bronca nos amigos após anúncio da separação do casal

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 14h40

Após o fim do relacionamento de Carlinhos Maia (31) e Lucas Guimarães (28), diversos famosos saíram em defesa da reconciliação do casal, inclusive o humorista Tirullipa (37), que é padrinho de casamento dos influenciadores. Através de um comentário feito pelas redes sociais, Tirulipa se mostrou indignado e pediu para que o casal reconsiderasse a decisão.

“Não vou nem curtir, pois não aceito vocês dois separados… Parem com isso, vocês se amam e esse amor tem que ser maior do que tudo! O que Deus uniu o homem não separa nunca! Voltem, conversem como adultos e tomem decisões sábias, pois essa decisão não está sendo sábia aos olhos de Deus!”, desabafou o humorista. “Minha vontade como padrinho de vocês era de dar uma palmada nos dois, fazer vocês tomarem vergonha na cara e pararem com essas brigas bobas. Repensem e voltem, não deixem pra depois, pois o criador quer vocês dois juntos e nós também! Não dê gosto ao cão (demônio)”, finalizou Tirulipa. O comentário, que conta com mais de 65 mil curtidas, viralizou entre os seguidores do casal.

Outros influenciadores e celebridades também se manifestaram pelos comentários.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciam término do relacionamento

O casal, que estava junto há quase 13 anos, anunciou o término do casamento no último domingo, dia 23, através de um post com fotos do casal e um texto explicando o motivo do término nas redes sociais.

“Em respeito a todos que torcem e emanam amor todo esse tempo para nossa relação, comunicamos que Lucas e eu seguiremos caminhos diferentes daqui pra frente. São quase 13 anos juntos, vivendo os melhores anos de nossas vidas, justamente por termos vivido tantas histórias e lutas. O amor que nos une vai além de estarmos casados! Sempre estaremos juntos e admirando o trabalho um do outro. Nossa parceria, cumplicidade e toda nossa história estará pra sempre em nossos corações.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlinhos Maia🌻 (@carlinhosmaiaof)



"Nosso amor se transformou em irmandade e peço a compreensão de vocês nessa nossa fase. Nosso desejo é que as pessoas que gostam de nós e toda a mídia não criem especulações, nosso casamento termina com muito carinho e cumplicidade. Seguiremos sempre nos amando. Por isso a torcida para que tudo daqui pra frente siga em paz e harmonia! Antes de tudo somos família e nesse momento pedimos respeito e carinho com a gente e com tudo que vivemos até hoje. Não será fácil, por isso contamos muito com o amor e compreensão de vocês - como fizeram todos esses anos. Carlinhos e Lucas”, finalizou.