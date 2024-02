Carla Daniel, ex-atriz da Globo e cantora, alerta: ‘O País não está acostumado a envelhecer’

Vocalista da banda Carlota & Joaquins, que se apresenta no Rio nesta quarta-feira, 21, Carla Daniel comenta sobre a ditadura da beleza e revela desejo de voltar as novelas

Conhecida por inúmeros personagens inesquecíveis em novelas, Carla Daniel (58) se prepara para subir aos palcos nesta quarta-feira, 21, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, com a banda Carlota & Joaquins. Em conversa com a CARAS Brasil, a artista fala sobre essa nova fase como cantora e confessa o desejo de voltar para a TV. A carioca ainda comenta sobre a ditadura da beleza, que tem sido assunto recorrente no mundo das celebridades hoje. “O País não está acostumado a envelhecer”, dispara.

Dona de um vozeirão e compositora de mão cheia, Carla está vivendo intensamente seu lado cantora. Mesmo muito experiente no teatro, cinema e novelas, a artista confessa que ainda sente aquele friozinho na barriga toda vez que vai se apresentar com seu grupo. “O friozinho na barriga sempre tem, e graças a Deus! Que é o que nos dá energia para continuar fazendo, prazer de estar realizando e fazendo. Mas o friozinho na barriga não é aquela coisa de estar insegura com a apresentação, não. O friozinho é a expectativa, é aquela hora que você fica na coxia, paradinha, com a cortina fechada. É uma adrenalina gostosa. É muita satisfação. E detalhe: vicia. Tomem cuidado!”, diz ela, que se apresentará no Blue Note.

E essa expectativa citada pela cantora, não é só dela, mas também de seu público fiel. “Porque é muita energia que envolve, sabe?”, explica. “É ensaio, dedicação... E nada como um espetáculo ao vivo, um show ao vivo... Envolve emoções. E cada plateia é diferente – e isso é uma coisa muito bacana. A gente vê no teatro, no cinema e no show. Alguns se emocionam mais, outros se emocionam por outra razão. Os aplausos são sempre bem-vindos. Uns ficam consternados, aí não tem tanto aplauso, e dançam muito. Isso que é a melhor coisa. E sempre estamos preparados para cada apresentação. Cheios de energia e adrenalina para trazer muita alegria e muita música para o povo”, completa.

A banda Carlota & Joaquins surgiu em 2022. Foi por meio desse projeto, que Carla pode mostrar, pela primeira vez, suas músicas autorais e homenagear o namorado, o publicitário Sérgio José Coutinho Stamile, assassinado no Arpoador (RJ), em 2021.

“A gente começou a ensaiar na época da pandemia, junto com o meu namorado, Sergio Stamile, que era o baixista. Infelizmente, ele não está mais com a gente. Foi o Sergio que juntou essa galera maravilhosa e talentosa. Continuamos esse sonho, mesmo sem ele. Acho importante a gente dar continuidade. Tenho certeza que lá de cima ele está torcendo pela nossa realização”, destaca. “E eu estou adorando! E espero que as pessoas também gostem. Isso é importante. E que o público compareça. O artista fica feliz quando o público vem e curte, comenta. Isso é muito bom”, emenda a carioca.

DITADURA DA BELEZA

Carla Daniel sempre foi um ícone de beleza. Ela já chamava a atenção na TV no fim dos anos 1980, em produções como Roda de Fogo, Bambolê e Que Rei Sou Eu?. Nos anos 1990, quando surgiu nas novelas Barriga de Aluguel e De Corpo e Alma. Sobre envelhecer, ela aponta: “Todos nós vamos. E isso faz parte do processo. Envelhecer de uma forma melhor, com certeza a gente procura. Mas lutar contra o tempo, não penso nisso, não. Acho que vou tentar levar de uma forma mais suave, mais respeitosa e mais cuidadosa comigo”.

E diante do atual cenário, em que a sociedade cobra a perfeição, a chamada tal ditadura da beleza, a carioca destaca: “A ditadura da beleza deve ser muito difícil para quem vive se baseando nisso, ou se baseia no espelho do outro. Isso é uma coisa muito difícil, muito complicada. Mas não tenho essa coisa de ditadura de beleza, não. Eu gosto de ser o que eu sou. Agora, o País não está acostumado a envelhecer, não. Envelhecer aqui no Brasil é uma coisa meio difícil. A gente está chegando na maturidade juntos, vamos nos preparar e preparar a nova geração para que receba os seus idosos com mais carinho, mais respeito. Não só os jovens, mas também os mais velhos. Que façamos uma comunhão disso. Procuro levar com leveza”.

DESEJO DE VOLTAR AS NOVELAS

Afastada das novelas há mais de uma década, Carla Daniel confessa saudade de atuar nos folhetins. “Sinto falta, mas ao mesmo tempo eu estou no palco com o show. Sinto saudade de fazer novela, mas acho que tudo tem o seu tempo, e eu estou aqui sendo vista e vendo tudo o que acontece. Não estou desconectada do que está acontecendo em volta. Eu vejo o trabalho dos meus amigos, companheiros. Faço questão de prestigiar e fico feliz quando me prestigiam também. Acho isso importante, a gente se unir sempre”, destaca.

“E acho muito legal rever as novelas que fiz e o trabalho dos meus amigos em outras novelas que fizeram. Elas estão voltando e acho muito bacana isso. É engraçado também porque acreditam que continuo na TV Globo. Eu saí há anos da TV Globo, mas como sempre passam as novelasmno Globoplay, no Viva, então, acham que continuo lá. Não, estou na praça. Podem me chamar”, fala.

A artista ainda confessou qual a personagem ter um imenso carinho, entre tantas que já deu vida nas tramas globais. “Todos os trabalhos eu tenho muito carinho. Graças a Deus, tive oportunidades muito boas. Mas sempre a próxima oportunidade é sempre a melhor. É o que dá o friozinho na barriga. O processo de criação de um personagem é muito bacana e não é uma coisa solitária, porque envolve um monte de gente. Tem o autor, o diretor, figurino, cenário, a equipe, o pessoal da maquiagem, a camareira e o cabeleireiro... Esse envolvimento é muito bom, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas a Dália, de Chocolate com Pimenta (2003) é sempre lembrada pelas pessoas. E eu fico muito feliz porque a considero a minha bonequinha, eu tenho um enorme carinho”, ressalta.