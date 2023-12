A cara do pai! Filha de Dynho Alves e MC Mirella reaparece em fotos raras

Filha de Dynho Alves e MC Mirella reaparece em fotos raras; pequena Serena nasceu na última semana e apareceu fofíssimas em cliques inéditos

Feliz da vida, a funkeira MC Mirella emocionou os fãs ao compartilhar nesta quinta-feira, 29, cliques inéditos da filha recém-nascida. Após ser mamãe pela primeira viagem, ela exibiu fotos encantadoras da herdeira.

"Minha mamãe ficou muito ocupada comigo hoje. Até amanhã", afirmou a cantora e influenciadora ao publicar os cliques que encantaram os fãs e seguidores do casal. Após a publicação, muitos reagiram com mensagens.

Eles também perceberam uma semelhança entre a pequena e o pai, Dynho Alves. Além do formato do nariz e da orelha, eles também perceberam outros traços de semelhança entre o influenciador e a pequena.

Vale lembrar que Mirella entrou em trabalho de parto na segunda-feira de Natal, 25, quando foi para a maternidade induzir o nascimento da herdeira. Porém, depois de horas tentando ter o parto normal e a bolsa já ter rompido, ela precisou recorrer à cesariana. Após o susto, tudo deu certo e a pequena veio ao mundo repleta de saúde. Vale lembrar também que o casal chegou a terminar durante o reality A Fazenda após o peão se envolver em uma série de polêmicas dentro da casa.

Filha de Dynho Alves e MC Mirella

MC Mirella e Dynho Alves mostram o rosto da filha pela primeira vez

Na tarde desta quarta-feira, 27, MC Mirella e seu namorado, Dynho Alves, mostraram as primeiras fotos de sua filha recém-nascida, Serena. Em seu perfil oficial do Instagram, o casal exibiu alguns cliques com a herdeira nos braços e encantou seus fãs.

Nas imagens, a bebê apareceu enroladinho em uma manta e com uma touca. "Bem-vinda Serena. Minha filha é a coisa mais linda do mundo, tão calminha, tão tranquila, tem uma força tão grande, e logo logo estará no quarto com a gente! Te amamos!", disse ela na legenda.