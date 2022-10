Cantora Jojo Todynho iniciará curso na faculdade no ano que vem; saiba qual

A cantora Jojo Todynho pretende fazer o curso de direito no início do ano que vem

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 10h04

Jojo Todynho (25) irá ingressar no próximo ano em uma faculdade de direito, segundo informações da revista Quem. Segundo a cantora, a decisão pelo curso foi feita para que pudesse discutir com "propriedade" e "pautas certas".

"Acho que tudo que é benefício para acrescentar na minha carreira é bem-vindo. Uma das coisas que eu tomei a decisão de fazer é a faculdade de Direito. Eu ia fazer Psicologia, mas depois eu faço. Acho que isso é muito bom para o crescimento, para entender cada vez mais do mercado de trabalho, saber discutir com propriedade, com pautas certas", detalhou em entrevista para a Quem.

Tá disfarçada?!

A cantora Jojo Todynho deu o que falar entre os seus fãs ao mostrar o seu look para fazer uma viagem de avião. Nesta semana, a estrela surgiu com um conjunto todo branco e ainda colocou óculos escuros. Com o look completo, ela quase não podia ser reconhecida.

Em seu feed no Instagram, a famosa publicou uma foto em que aparece no Aeroporto Santos Dumont, que fica no Rio de Janeiro, e o modelito chamou a atenção. Nos comentários, os fãs se divertiram com o "disfarce" de Jojo, que contou nos Stories que estava a caminho de São Paulo. "Ícone", "Bem discreta", "Jojo querendo passar despercebida kkkkk glamurosa", "Passei rápido e achei que era o pessoal do COVID", "JoJo vai pra Marte", brincaram.