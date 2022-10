De óculos escuros, Jojo Todynho surge 'disfarçada' com look todo branco em aeroporto

Cantora Jojo Todynho 'se esconde' em conjunto all white em aeroporto no Rio de Janeiro para embarcar para mais uma viagem

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 07h55

A cantora Jojo Todynho (25) está pronta para embarcar para mais uma viagem nesta sexta-feira, 21, e compartilhou o look escolhido com os seguidores nas redes sociais!

Em seu feed no Instagram, a famosa publicou uma foto em que aparece no Aeroporto Santos Dumont, que fica no Rio de Janeiro, com um conjunto todo branco.

De óculos escuros enorme, a artista tentou se disfarçar ao surgir ao lado de suas malas usando calça e casaco de moletom com capuz e tênis.

Nos comentários, os fãs se divertiram com o "disfarce" de Jojo, que contou nos Stories que estava a caminho de São Paulo. "Ícone", "Bem discreta", "Jojo querendo passar despercebida kkkkk glamurosa", "Passei rápido e achei que era o pessoal do COVID", "JoJo vai pra Marte", brincaram.

Confira o look de Jojo Todynho:

Jojo Todynho e ZAAC surgem juntos em bastidores de novo clipe

Jojo Todynho gravou uma participação especial no novo clipe do cantor ZAAC (29) para a música Tiro de Boom. Os dois gravaram a faixa juntos e arrasaram na hora de gravar o videoclipe. Com looks estilosos, eles capricharam nas poses nos bastidores. “Eu sempre quis fazer uma parada com a Jojo. Ela está desbravando o mundo e conquistando tudo. Ela é uma pessoa maravilhosa e super talentosa. Tudo que ela faz flui muito naturalmente e fica maravilhoso. Não podia faltar uma parceria com ela no meu álbum e eu fico muito feliz dela ter aceito. ‘Tiro de Boom’ vai passar toda essa vibe, vocês vão amar!", disse ele. Por sua vez, Jojo também elogiou o novo parceiro musical. “Eu acho o ZAAC um monstro, musicalmente falando. O talento dele vem se destacando cada vez mais, tanto é que ele tem vários hits. Quando veio esse convite eu aceitei com muito amor e carinho. Eu tô muito feliz e quero que ‘Tiro de Boom’ entre na mente de geral. Que exploda nas plataformas, quero ver todo mundo fazendo”, afirmou.

