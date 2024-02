Cantora Cat Janice, que lutava contra um câncer terminal, morre aos 31 anos

A cantora Cat Janice, que viralizou com música para garantir futuro do filho, Loren, de 7 anos, morreu nesta quarta-feira (28)

A cantora Cat Janice, que viralizou no começo desse mês com música feita para o filho, Loren, de sete anos, morreu aos 31 anos nesta quarta-feira, 28. Ela batalhava contra um câncer terminal desde julho do ano passado, e a confirmação de seu falecimento foi confirmado em seu perfil no Instagram.

"Na manhã de hoje, na casa onde passou sua infância e rodeada pelo amor de sua família, Catherine entrou pacificamente na luz e no amor do seu criador celestial. Somos eternamente gratos pela demonstração de amor que Catherine e nossa família receberam nos últimos meses. Cat viu sua música chegar a lugares que ela nunca esperava e descansa em paz, por saber que continuará a sustentar seu filho através de sua música. Isto não teria sido possível sem todos vocês. Obrigado", diz a nota.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cat Janice (@cat.janice)

O pedido de Cat Janice

Cat Janice enfrentou um câncer terminal e decidiu transformar sua luta em uma mensagem de esperança e amor. Para garantir um futuro para seu filho de sete anos, a artista compôs uma música e registrou os direitos autorais em nome do menino. A canção, intitulada Dance You Outta My Head, conquistou o público e rapidamente viralizou nas redes sociais.

No TikTok, a cantora pediu para que os fãs viralizassem a música feita para a criança e também falou sobre sua decisão de registrar todas as suas outras canções no nome do filho para que ele pudesse receber toda a monetização.

"Todo mundo sabe que estou lutando contra o câncer há algum tempo e queria lançar essa música e simplesmente transmiti-la. Espero que gostem. Minha última alegria seria se vocês salvassem minha música e reproduzissem ela, porque todos os lucros vão direto para meu filho de sete anos que estou deixando para trás", pediu ela.