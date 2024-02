Com câncer terminal, cantora revela plano emocionante para garantir futuro do filho

Após receber diagnóstico terminal, a cantora americana Cat Janice pediu ajuda aos fãs para assegurar o futuro do filho de 7 anos

Diagnosticada com câncer em 2022, a cantora americana Cat Janice, de 31 anos, usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores seu último desejo: conseguir ajudar financeiramente o filho, Loren, de sete anos. A artista, que conta com mais de 1 milhão de seguidores em sua conta no TikTok, pediu para que os fãs viralizassem a música feita para a criança.

Nas redes sociais, Cat revelou ainda que registrou todas as suas outras canções no nome do filho para que ele pudesse receber toda a monetização. "Todo mundo sabe que estou lutando contra o câncer há algum tempo e queria lançar essa música e simplesmente transmiti-la. Espero que gostem", declarou ela.

A música Dance You Outta My Head foi composta em um momento de diversão entre mãe e filho. "Minha última alegria seria se vocês salvassem minha música e reproduzissem ela, porque todos os lucros vão direto para meu filho de sete anos que estou deixando para trás", pediu a cantora.

++ Em tratamento contra leucemia, Fabiana Justus mostra queda de cabelo

Os internautas rapidamente acataram o desejo de Cat Janice e a ajudaram a viralizar o som. Na última quinta-feira, 08, a americana revelou que sua canção atingiu a 5ª posição das mais ouvidas da semana na lista do TikTok Billboard Top 50.

Descoberta da doença

Cat Janice recebeu o primeiro diagnóstico de câncer em janeiro de 2022, quando notou a presença de um caroço em seu pescoço. À época, a artista descobriu que se tratava de um tumor maligno e iniciou o tratamento com quimioterapia e radioterapia logo após uma cirurgia.

Em junho do mesmo ano, a cantora recebeu a notícia de que estava curada da doença. No entanto, no ano de 2023, a mãe de Loren foi diagnosticada com câncer no pulmão. Cat Janice soube por meio dos médicos que não havia chance de cura.

No último dia 10 de janeiro deste ano, ela disse à People que iniciou os cuidados paliativos, uma vez que os tratamentos na UTI já não faziam mais efeito.