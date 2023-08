Klebber Toledo se declara para Camila Queiroz e famosos deixam mensagens para casal

Atores inspiram e transpiram o amor leve. Nas redes sociais, eles costumam compartilhar a rotina com os fãs

Um dos nomes mais concorridos nas campanhas publicitárias, Camila Queiroz comemorou cinco anos de casada com Klebber Toledo. Os atores engataram romance nos bastidores da novela "Êta Mundo Bom!", em 2016, quando interpretaram Mafalda e Romeu, e oficializaram a união em 2018 num cenário paradisíaco em Jericoacoara, no Ceará.

Para celebrar as Bodas de Madeira, o casal publicou nos perfis no Instagram um vídeo relembrando a cerimônia. "5 anos do dia mais feliz de nossas vidas", declarou Camila, que atualmente está no ar na novela das seis, "Amor Perfeito", como Marê. "Te amo demais, viver com você é a melhor coisa", afirmou Klebber.

Camila já revelou que a maternidade faz parte dos seus planos. "Sempre foi um sonho nosso. O que tem impedido é a agenda mesmo, menina, que está complicada! Temos emendado muitos trabalhos. É uma decisão conjunta e os compromissos têm que dar uma ajudazinha, porque senão não dá. Acho que é só isso o que nos impede", declarou à "Glamour".

Camila Queiroz e Klebber Toledo se envolveram a partir da novela 'Êta Mundo Bom!' (Foto: Divulgação TV Globo)

Nos comentários, os dois receberam elogios de famosos. "Nesses últimos meses esse casal ingressou na minha lista de ídolos. Sim, sou fã de vocês, seus lindos! E amigo! Lida longa casal! Felicidades", desejou Babu Santana. "Que saudades desse dia! Foi muito perfeito!", falou Thaynara OG. "Foi demais esse dia", concordou Gabriela Pugliesi. "Amo vocês", acrescentou Preta Gil. "Que lindo", destacou Giovanna Lancellotti. "Amo demais", apontou Ary Fontoura. "Foi lindo demais estar lá e celebrar o amor de vocês", relatou Mariana Santos.

Camila Queiroz e Klebber Toledo receberam mensagens de famosos nas redes sociais (Foto: Divulgação TV Globo)

Como Camila Queiroz e Klebber Toledo se conheceram?

Em entrevista recente, Camila Queiroz relatou como conheceu Klebber Toledo. "No Criança Esperança, nos vimos pela primeira vez e foi quando a gente falou: 'Oi, prazer, tudo bem? Vamos fazer a próxima novela juntos'. Foi no meu primeiro Criança Esperança. Não tem como ser mais inesquecível do que isso", detalhou ao "Gshow".