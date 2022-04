Camila Queiroz presta homenagem ao pai falecido: ''5 anos de muita saudade''

A atriz Camila Queiroz falou sobre a saudade que sente do pai, que faleceu em 2017

CARAS Digital Publicado em 08/04/2022, às 21h21

Camila Queiroz(28) usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao pai.

Nesta sexta-feira, 8, completa 5 anos do falecimento de Sérgio Queiroz, e para aliviar um pouco da saudade, a atriz compartilhou no Instagram um vídeo de quando participou do Arquivo Confidencial, do Domingão do Faustão, e ganhou uma declaração especial dele.

"5 anos de muita saudade. Às vezes esmaga o peito. Te amo pra sempre, pai, muito", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários da publicação, a artista recebeu mensagens de apoio dos fãs. "Ele está te vendo, e está tão orgulhoso dessa mulher forte, inteligente, respeitada,amada e linda que você se tornou", disse um internauta. "Que lindo. Com certeza você deu muito orgulho pra ele", escreveu uma seguidora. "Ele estará sempre te iluminando lá de cima", afirmou uma fã.

O pai de Camila faleceu em 2017, aos 53 anos. Na época, a atriz comunicou a morte através de sua assessoria de imprensa. "Meu pai será nosso grande exemplo de amor, dignidade e caráter. Seus ensinamentos ficarão guardados para sempre em nossos corações. Eu e minha família agradecemos o carinho, apoio e compreensão de todos nesse momento difícil", disse ela na nota.

Confira a homenagem da atriz: