Camila Klein faz pronunciamento curioso após foto com Duda Nagle viralizar

Gostou da repercussão? Camila Klein faz postagem curiosa após repercussão de foto com Duda Nagle

A arquiteta Camila Klein fez um pronunciamento diferente após a foto com Duda Nagle viralizar. A imagem com o ator teve uma grande repercussão e muita gente acreditou que eles estariam se relacionando até ele esclarecer nesta terça-feira, 27, qual sua relação com a loira.

Questionado pelo colunista Lucas Pasin, do UOL, se ele estaria namorando a arquiteta após o fim do casamento com Sabrina Sato, o artista negou e surpreendeu ao revelar que não conversou mais do que dois minutos com ela. Segundo ele, Camila Klein seria uma fã que pediu uma foto durante um evento no último sábado.

Em meio ao grande alvoroço e de várias notas sobre um suposto affair entre os dois, a profissional se pronunciou de uma forma curiosa ao repostar uma publicação do jornalista Leo Dias dizendo que eles poderiam estar juntos.

Sem escrever nada sobre a suposição, a arquiteta, de 43 anos, apenas compartilhou a imagem tirada com o ex de Sabrina Sato; veja:

Camila Klein, de 43 anos, além de arquiteta renomada também é colunista de uma revista de decoração conceituada. Ela é seguida por mais de 350 mil fãs que acompanham em detalhes a sua vida profissional. Veja abaixo algumas fotos da profissional:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CAMILA KLEIN | Arquiteta 🇧🇷 (@camilakleinarquiteta)

Revelou detalhes

A apresentadora e influenciadora digital Sabrina Sato (42) decidiu abrir seu coração para falar sobre como está vivendo sua vida de solteira. A famosa terminou seu relacionamento com Duda Nagle depois de sete anos de união, e falou sobre o momento de maturidade e de autoconhecimento.

“Querendo ou não a gente acaba amadurecendo e a saída é você se conhecer mais, se amar mais, acreditar mais em você e fazer companhia para você, para sua filha e para a sua família. Então, acho que estou em um momento de me descobrir (...)”, contou a apresentadora, em uma entrevista para o TV Fama.