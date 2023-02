Camila Cabello termina relacionamento com Austin Kevitch depois de 8 meses, segundo site

Cantora Camila Cabello teria terminado relacionamento com CEO de aplicativo depois de oito meses juntos

Antes mesmo de se confirmar o relacionamento entre a cantora Camila Cabello (25) e o empresário britânico Austin Kevitch, ele chegou ao fim. Pelo menos, é o que afirma o site E! News, que diz que um boletim foi recentemente enviado aos assinantes do Lox Club, um aplicativo de relacionamento, confirmando que o CEO do app estaria solteiro de novo.

Os rumores do começo do namoro surgiram em meados de junho de 2022, quando a cubana foi vista saindo com o empresário na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos da América. Dois meses depois disso, eles foram flagrados andando de mãos dadas em Santa Monica, na Califórnia. “Eles eram muito doces juntos e pareciam felizes”, revelou uma testemunha ocular ao E! News, em agosto.

Camila não confirmou que estaria namorando Austin, porém, este foi o primeiro boato de um novo affair da cantora desde o fim de seu namoro com o cantor canadense Shawn Mendes. Eles se separaram em novembro de 2021, depois de mais de dois anos juntos.

Camila Cabello arrasa ao usar vestido de marca brasileira no Grammy Awards

Durante o Grammy Awards 2023, a cantora Camila Cabello arrasou com um vestido da marca brasileira PatBo. A peça faz parte da coleção de alto verão da marca, e dá destaque para o bordado no busto, que demorou 40 horas para ser produzido, visto que foi feito com bordados de pérolas, com uma técnica que não utiliza tecido como base do bordado.

A diretora criativa da marca, Patricia Bonaldi, contou sobre a importância de ver uma criação no tapete vermelho do Grammy. “Enxergo como uma missão poder ressaltar e valorizar o Brasil através das nossas criações. Levar a expertise do 'fazer a mão' para o mundo é o nosso maior propósito. É uma grande felicidade poder ver nomes de tanto peso, como a Camila Cabello, usando a minha marca. Me realizo a cada dia vendo mulheres, em todas as suas ocupações, escolhendo a PatBo para representar um momento especial de suas vidas”, afirmou.