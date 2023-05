Camila Cabello sensualiza com camisa do Brasil: ‘Garotas gostosas’

Cantora cubana Camila Cabello surpreende fãs brasileiros com camisa vintage do país

Nesta sexta-feira, 5, a cantora cubana Camila Cabello (26) decidiu pegar todos os seus fãs brasileiros de surpresa! Em suas redes sociais, a artista posou na cama usando nada mais nada menos que uma camisa vintage do Brasil, sensualizando para as lentes da câmera e arrancando uma enxurrada de elogios dos internautas.

“Garotas gostosas tem Síndrome do Intestino Irritável não diagnosticada”, brincou a cantora cubana, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. No clique, a ex-Fifth Harmony aparece posando na cama, fazendo biquinho, usando uma blusa no estilo vintage do Brasil, com uma bandeira no peito, de manga longa, azul e amarela. Além disso, completa o look com uma calça jeans e o cabelo preso em um rabo de cavalo com presilhas coloridas.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a cantora, incluindo diversos brasileiros surtando com o look da musa. “Nós te amamos, mulher, entenda!”, exclamou uma internauta. “Come to Brasil, Camila”, pediu uma outra. “Meu Deus do céu Camila! Nossa meia brasileira”, brincou uma terceira pessoa. “Eita como é brasileira e gostosa”, “Eu te amo tanto meu amorzinho” e “Meia brasileira sim” são apenas algumas das outras mensagens enviadas pelos fãs brasileiros de Camila Cabello.

Veja a publicação da cantora cubana Camila Cabello usando uma camisa do Brasil que deixou os internautas brasileiros malucos:

