De biquíni, Camila Cabello exibe corpão escultural em meio à boatos de volta com Shawn Mendes

Depois de ser vista aos beijos com ex, Camila Cabello deixa seguidores babando com clique de biquíni

Nesta segunda-feira, 17, a cantora cubana Camila Cabello (26) decidiu elevar a temperatura da internet! Em suas redes sociais, a artista, que vive em meio à boatos de uma possível volta com o cantor canadense Shawn Mendes (24), ostentou um corpão sensacional ao abrir um álbum de fotos, no qual aparece em uma selfie no espelho, usando um biquíni marrom, favorecendo suas curvas.

“É tanto faz”, escreveu a cantora cubana, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Em uma das fotos compartilhadas pela artista, ela surge em frente ao espelho, exibindo suas curvas impecáveis de seu corpão maravilhoso. Já em outras, ela dá um close em sua blusinha branca, mostrando o colar com seu nome.

Além disso, um dos cliques da cantora mostra ela dentro de uma banheira de hidromassagem, com seus pés na água. Já outras, são alguns registros de Camila durante sua ida ao festival de música Coachella, com ela deitada na grama e em pé, mostrando o look escolhido para o dia de shows.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios para a musa latina. “Eu te diria para não voltar com o seu ex, mas eu não sou um grande exemplo”, brincou uma fã, se referindo aos boatos de volta com Shawn Mendes. “Gostosa e despreocupada no Coachella, como ela deveria estar”, comentou um outro internauta. “Gente, bizarro como ela consegue ser tão perfeita”, exaltou uma terceira pessoa. Além dos milhares de emojis de carinhas de apaixonados, palminhas e corações de todas as cores possíveis enviados para enaltecer a beleza de Camila Cabello.

Porém, claramente a maioria dos comentários vistos na postagem são de seguidores interessados na possível volta do casal. “Voltou com o Shawn?”, “Camila, solta a fofoca logo por favor”, “O efeito Shawn Mendes”, são apenas algumas das mensagens deixadas nas milhares enviadas sobre o assunto.

Veja a publicação da cantora cubana Camila Cabello exibindo seu corpão escultural usando biquíni: