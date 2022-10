Caio Castro recebe título de Mister Bumbum após cena de nudez em ‘Todas as Flores’

O galã Caio Castro viralizou nas redes após aparecer nu em uma cena da novela ‘Todas as Flores’ e até ganhou um título inusitado

Publicado em 26/10/2022

O ator Caio Castro (33) apareceu totalmente nu durante uma cena do quarto capítulo da novela ‘Todas as Flores', na qual contracenava com Letícia Colin. Além da sequência de takes em que o ator aparece como veio ao mundo, o casal da ficção também surge na hidromassagem e trocando carícias, acontecimento que fez os internautas ressaltarem a química presente entre os atores.

Mas, além disso, Caio ganhou um título inesperado por conta da cena: o de Mister Bumbum! E devido a tamanha repercussão, a organização do concurso Miss Bumbum Brasil resolveu criar uma nova categoria: Mister Bumbum ator de novelas.

De acordo com a própria rede social da competição, Caio Castro vai receber um troféu em sua residência. “Gostaríamos de entregar o título em um jantar e já avisamos que tudo será pago por nós para evitar qualquer desconforto", escreveu em tom de humor.

Letícia Colin e Caio Castro participam de cena quente em 'Todas as Flores'

Letícia Colin falou sobre viver par romântico com Caio Castro

A atriz Letícia Colin (32), que já contracenou com Caio Castro em outros trabalhos, falou sobre o par romântico que vai viver com Caio na novela ‘Todas as Flores’. A atriz publicou em suas redes sociais um boomerang com fotos do casal e escreveu: “E esse par romântico que está de volta? Só que talvez dessa vez ele seja um pouquinho menos romântico.”

Nos comentários, os fãs dos dois piraram com a volta da dupla. "Meu eterno casalzão Leopoldina e D. Pedro I", "Ansiosa pra assistir! A novela parece ser muito boa", "Leopoldina e Dom Pedro I do Século 21", "Pedro e Leopoldina do multiverso", brincaram eles.