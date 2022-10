Caio Castro aparece nu em cena de amor intensa na novela Todas as Flores

Caio Castro ficou nu e protagonizou uma cena de amor com a atriz Leticia Colin para cena de Todas as Flores

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 12h40 - Atualizado às 14h33

O ator Caio Castro (33) surgiu totalmente nu, de costas para a câmera, em uma das cenas do quarto capítulo da novela Todas as Flores, disponível no Globoplay. Na trama, o personagem do ator, Pablo, passa o dia num hotel com Vanessa, sua amante, interpretada pela atriz Letícia Colin (32).

Além da sequência em que Caio Castro coloca o bumbum para jogo, de pé, o casal da ficção apareceu em uma hidromassagem e estirado na cama.

Depois da cena de amor e troca de carícias, o personagem de Caio Castro revela que o noivo da moça, Rafael, vivido pelo ator Humberto Carrão (31), se envolveu com a irmã dela, Maíra, papel de Sophie Charlotte (33).

Nas redes sociais, os internautas ressaltaram a química entre os dois artistas, que repetem o sucesso como casal, nas telinhas. Eles já interpretaram Dom Pedro I e Imperatriz Leopoldina na novela Novo Mundo.

“Amor de outras vidas! Após 200 anos, Dom Pedro e Leopoldina ‘reencarnam’ como Pablo e Vanessa”, disse uma fã. “Tentei não shippar Vanessa e Pablo e, falhei miseravelmente!”, comentou outra seguidora.

Caio Castro e Leticia Colin em cena de Todas as Flores - Crédito: Reprodução / Globoplay

Saiba mais sobre o personagem de Caio Castro

Caio Castro vai viver um triângulo amoroso com as irmãs Vanessa (Leticia Colin) e Maíra (Sophie Charlotte). Amante da primeira, é a mando dela que o personagem do ator seduzirá a outra e acabará se apaixonando de verdade por ela.

Na sinopse da novela, é revelado que Pablo cresceu sem saber quem é seu pai e tem obsessão em descobrir esse segredo. Ele, aliás, desde sempre foi um motivo de preocupação para a mãe. Também é descrito como um rapaz desajustado, mas divertido, carismático.

Será a segunda vez que o ator fará par romântico com Sophie Charlotte, ambos já compuseram o casal principal da novela Malhação (2007).

No Instagram, Caio Castro compartilhou alguns trechos da novela, onde diz "O Pablo vai pegar geral!"