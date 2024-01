Cadê o Rezende? Influencer reaparece e explica o que aconteceu

O youtuber Rezende, que estava sumido das redes sociais há alguns dias, chocou ao compartilhar com os seguidores o motivo de sua ausência

Nesta quarta-feira, 31, o influenciador Rezende preocupou os fãs ao explicar o motivo de seu sumiço nas redes sociais. Por meio dos stories em seu Instagram, ele contou que foi furtado no condomínio onde mora.

"A gente voltou de viagem e estava no maior gás. Tinha chegado carro, tinha muita ideia, tinha falado para vocês que tinha ficado aqui até 6h da manhã pensando em coisas, estava tudo legal. Só que quando a gente foi gravar o vídeo, simplesmente, uma lente minha bem de valor, uma câmera e o microfone sumiram do depósito. Desapareceram", iniciou.

O influenciador contou aos internautas que desconfiou da situação por morar em um condomínio fechado e monitorado por câmeras. "Só que quando acontece um negócio desse e você mora em uma casa que é dentro de um condomínio fechado, a gente tem uma casa com várias câmeras, com proteção, você acha que está alguma coisa errada. Sei lá, alguém levou a câmera para algum lugar ou a câmera trocou o lugar que ela estava, não sei. Só que não, literalmente roubaram a casa de um jeito absurdo", disse ele.

"Coincidiu que a gente entrou de férias, coincidiu que a câmera ela só armazenou 30 dias [de gravação], então tem alguns dias que não tem o registro, não tem nada de arrombamento, então a pessoa que entrou, ela entrou com a chave. Entrou lá, escolheu a lente, a câmera, que não é a que a gente usa, é um pouco mais antiga, mas também de valor, e o microfone. Saiu, levou, foi isso", acrescentou ainda surpreso com o que tinha acontecido.

Por fim, o youtuber compartilhou que já fez um boletim de ocorrência e que está aberto a receber qualquer ajuda dos fãs.

Rezende faz balanço de 2023 e abre o jogo sobre namoro

O influenciador Rezendefalou pela primeira vez que está com o coraçãozinho ocupado no final de ano de 2023. Durante passagem pelo tapete vermelho da festa de 30 anos da revista CARAS na noite do dia 4 de dezembro, o bonitão confessou que tem gostado de manter o relacionamento no sigilo.

"Isso era um segredo, mas eu tô namorando. Já estou namorando faz um mês. Eu prefiro assim porque a gente se dá bem fora das câmeras, das notícias. Acho que tá tudo ótimo. Eu quero continuar assim", disse ele, que já sofreu bastante ao expor relacionamentos anteriores nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por REZENDE 👊 #ADR (@rezende)

E o ano não terminou com saldo positivo apenas pelo relacionamento, mas também por conquistas profissionais. Considerado um dos maiores youtubers do Brasil, ele disse que tem se encontrado no ramo empresarial e tirado vários negócios do papel.

"Esse ano foi um ano muito positivo para mim no trabalho e também no pessoal. Tô muito satisfeito com tudo o que aconteceu no ano e eu espero que em 2024 a gente consiga crescer em todos os sentidos, porque além do conteúdo que eu produzo para o canal, eu acabei construindo empresas que se destacaram", conta.

Dono de uma agência de marketing digital, Rezende tem celebrado o ótimo desempenho da marca. Ele ainda disse que uma recente conquista é o bom resultado de sua franquia de fast-food, a Rezendog. "Esse foi um ano muito bom".