Cadê a Liz? Pedro Scooby surge só com os filhos homens em ida à praia

Pedro Scooby surge só com os filhos homens em flagra; os três jogavam "altinha"

O surfista Pedro Scooby foi flagrado nesta sexta-feira, 7, em um momento raríssimo ao lado dos dois filhos em uma praia no Rio de Janeiro. Ele aproveitou o dia de tempo bom para se divertir ao lado dos pequenos.

Nas fotos, aparecem o caçulinha Bem e o primogênito Dom. Os dois surgem jogando altinha com o pai e mostraram uma semelhança impressionante com a mãe, a atriz Luana Piovani. É que eles loiríssimos igual ela.

Fãs sentiram a ausência de Liz, a irmã gêmea de Bem. Ela não estava nas fotos. Vale lembrar que Pedro Scooby enfrenta uma batalha judicial contra a mãe de seus filhos. Os dois decidem na Justiça detalhes da criação dos filhos.

Recentemente, o surfista Pedro Scooby deu uma declaração polêmica e saiu em defesa do craque Neymar Jr. Amigo próximo do atleta do PSG, ele disse que o jogador é um exemplo de humildade.

“Eu estou pra ver a pessoa que teria a humildade dele tendo o que ele tem. Independentemente do que ele tem. O cara é um exemplo de humildade. Se você conviver com ele, você fica até assim: 'Cara, eu acho que ele não tem noção do que ele é’", afirmou ele.

Veja:

Desmentiu informações

Luana Piovani (46) deu o que falar após surgir um vídeo em que a atriz comemora a vitória na justiça contra Pedro Scooby (34). Em resposta, a assessoria do surfista e ex-participante do Big Brother Brasil emitiu um comunicado para desmentir a artista e revelou mais detalhes sobre o processo.

A nota foi enviada ao Estadão: “Sobre a declaração da Luana nos stories, não existe qualquer alteração dessa decisão. O que verdadeiramente aconteceu, foi que o recurso solicitado pela Luana foi enviado para o tribunal de segunda instância, para ser avaliado pelo juiz do tribunal da relação", a equipe de Pedro esclareceu.