Pedro Scooby gera polêmica com opinião sobre Neymar: "É um exemplo"

Pedro Scooby gera polêmica ao comentar os escândalos recentes envolvendo o craque

Em um momento corajoso, o surfista Pedro Scooby deu uma declaração polêmica e saiu em defesa do craque Neymar Jr. Amigo próximo do atleta do PSG, ele disse que o jogador é um exemplo de humildade.

“Eu estou pra ver a pessoa que teria a humildade dele tendo o que ele tem. Independentemente do que ele tem. O cara é um exemplo de humildade. Se você conviver com ele, você fica até assim: 'Cara, eu acho que ele não tem noção do que ele é’", afirmou ele.

As declarações foram exibidas pelo podcast Inteligência Ltda. Scooby também classificou que ele é vítima de "injustiças" e que por ser atleta tem uma cobrança muito maior da mídia. Ele não citou o envolvimento do craque em uma traição recente.

"Às vezes, eu vejo que, num geral, as pessoas valorizam mais ele fora [do Brasil] do que aqui. O cara que representa a gente. Inventam mentira, aí quando ele prova que aquilo era uma mentira, sai lá no rodapé (…) As pessoas endeusam atleta como se não pudesse errar. Atleta não pode beber, não pode fumar, não pode transar, ir para noitada…”, declarou ele.

Não gostou do nome da filha de Neymar

A atriz brasileira Naiumi Goldoni publicou um desabafo nesta segunda-feira, 26, após o casal Neymar e Bruna Biancardi revelar que a filha que eles estão esperando vai se chamar Mavie.

É que ela também tem uma herdeira com o mesmo nome que está com 2 anos e 8 meses . Em tom de brincadeira, a atriz mostrou bom humor nas redes sociais e levantou até a possibilidade de sugerir uma troca para o craque.

"Bora sugerir outro nome?", brincou ela. "O que eu estou recebendo de mensagem de vocês falando da filha do Neymar que a princípio vai se chamar Mavie... Assim, ninguém é dono de nome nenhum, mas eu escolhi nomes que eram pouco comuns e eu não tenho um alcance tão grande. Então eu sabia que não ia virar o nome mais popular do universo. Aí Neymar escolhe Mavie...", lamentou ela.