Pedro Scooby desmente que Luana Piovani tenha vitória na justiça: “Não existe”

Após Luana Piovani comemorar vitória, assessoria de Pedro Scooby esclarece andamento do processo e rebate declaração da atriz

Luana Piovani (46) deu o que falar nesta quinta-feira, 01, após surgir um vídeo em que a atriz comemora a vitória na justiça contra Pedro Scooby (34). Em resposta, a assessoria do surfista e ex-participante do Big Brother Brasil emitiu um comunicado para desmentir a artista e revelou mais detalhes sobre o processo.

A nota foi enviada ao Estadão: “Sobre a declaração da Luana nos stories, não existe qualquer alteração dessa decisão. O que verdadeiramente aconteceu, foi que o recurso solicitado pela Luana foi enviado para o tribunal de segunda instância, para ser avaliado pelo juiz do tribunal da relação", a equipe de Pedro esclareceu.

Ainda segundo a assessoria, o surfista tem chances de sair vitorioso: "O recurso foi enviado hoje, no dia 31 de maio, para o tribunal da relação de Lisboa, onde será definido se merece uma nova decisão. Até o julgamento da segunda instância, mantém-se a decisão da primeira. Ou seja, o processo ainda é favorável ao Pedro”, declararam.

No vídeo da atriz, ela desamarra uma mordaça da boca com a ajuda de sua advogada. Em tom de deboche, Luana comemora: “Uau, Dra. Maria, finalmente sem mordaça. Agora volto a ser a comunicadora que sempre fui, com todos meus direitos preservados”, ela declarou durante o vídeo.

Luana usou a mordaça como uma referência, porque ela estaria proibida de mencionar o ex-marido, com quem tem três filhos, Dom, de 11 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 7. Vale lembrar que a batalha judicial teve início em janeiro deste ano, quando Pedro processou a ex-mulher, após ela cobrar publicamente a pensão das crianças.

Pedro Scooby fala sobre batalha judicial contra Luana Piovani:

Recentemente, Pedro Scooby deu uma entrevista ao Splash e revelou mais detalhes do processo judicial contra a ex-mulher Luana Piovani: ”O que importa para mim são as crianças. A exposição disso tudo é que é bem ruim, ninguém gosta, mas a vida é assim, né? Nem sempre gostamos. A preocupação maior é sempre com os filhos", ele contou. Além disso, o surfista também falou sobre a chegada da filha caçula, Aurora.