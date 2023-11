Cacau Protásio dá conselho de ouro para Ana Hickmann: "Só diz respeito a você"

Cacau Protásio dá conselho de ouro para a apresentadora; muitos fãs e famosos apoiaram a mensagem da atriz nas redes sociais

A atriz Cacau Protásio meteu a colher e deixou um comentário corajoso em uma publicação de Ana Hickmann nas redes sociais. Após a apresentadora fazer um longo desabafo nesta quarta-feira, 29, a atriz deixou uma mensagem nos comentários.

"Ana, não fala nada, seu divórcio sua vida só diz respeito a você… o que nós mulheres temos que fazer umas pelas outras e apoiar e rezar pra que tudo dê certo!" , sugeriu ela que foi apoiada por fãs e seguidores.

Muitos encorajaram a apresentadora a não dar satisfações para ninguém, já que ela é a grande vítima dessa história. Na fala realizada mais cedo,Ana Hickmann disse que estão circulando notícias falsas sobre seu processo de divórcio.

"Da forma que tiver que acontecer, vai acontecer, meu divórcio vai rola e todas as verdades que precisam aparecer serão colocadas aqui pra todo mundo. Assim como eu disse que o dia que eu tivesse pronta pra falar, abriria meu coração, não será diferente. Porém, eu não vou dar continuidade ou força pra fake news, ou para coisas que estão sendo divulgadas pela outra parte, que estão erradas, e que vai totalmente contra o que a justiça tá ordenando, pedindo", esclareceu.

No último domingo, 26, Ana Hickmann falou pela primeira vez sobre o episódio violento que foi vítima. A apresentadora detalhou o momento e contou que chamou a polícia para se defender. A modelo declarou o fim do casamento e confirmou que há dívidas envolvendo sua fortuna.

Ana Hickmann fala no Hoje Em Dia após entrevista reveladora

A apresentadora Ana Hickmann fez um novo depoimento na Record TV sobre a atual fase de sua vida após ter acusado o ex-marido, Alexandre Correa, de violência doméstica. No programa Hoje Em Dia desta segunda-feira, 27, ela fez um agradecimento pelo apoio que recebeu após a exibição de sua entrevista no programa Domingo Espetacular, na qual revelou detalhes sobre a briga com o ex-marido e confirmou o fim do casamento de 25 anos.

"Quero agradecer essa solidariedade, apoio, amor, carinho que eu venho recebendo há alguns dias e, principalmente, desde ontem à noite. Como eu disse quando eu voltei para o trabalho, depois do dia 11 de novembro, que eu abriria meu coração para falar tudo aquilo que eu estava sentindo e passando, só que eu precisava de um tempo para poder em preparar para isso. E foi o que aconteceu ontem durante o Domingo Espetacular. E todas as mensagens que estou recebendo desde então são muito fortes e muito importantes. Queria muito agradecer à emissora por ter me dado esse espaço e a todo mundo que vem me apoiando. A minha luta continua, tem muito mais por vir, mas como eu sempre disse: a verdade sempre vai aparecer. Vocês podem contar com isso comigo. Obrigada", afirmou ela.