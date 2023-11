Após notícias sobre seu divórcio, Ana Hickmann se pronuncia: 'Fake news'

Em vídeo, Ana Hickmann se pronuncia após notícias sobre negação do pedido de divórcio com base na Lei Maria da Penha; apresentadora negou e esclareceu

A apresentadora Ana Hickmann fez um novo pronunciamento nesta quarta-feira, 29, após o Hoje Em Dia. Em seu camarim, ela gravou um vídeo falando sobre a notícias que saíram sobre seu divórcio não acontecer com base na Lei Maria da Penha.

Diante das alegações, a loira esclareceu que não ficará comentando sobre o assunto e que acredita na justiça. A artista prometeu que no momento que puder falará, mas que por enquanto aguardará pelo processo, que está em segredo de justiça. Ana Hickmann então declarou que o que estão dizendo é fake news.

"Bom, primeira coisa: eu, Ana, não posssa dar detalhes de tudo que tá acontecendo, porque corre em segredo de justiça e eu vou contiuar respeitando essa determinação até porque eu acredito na justiça, acredito no Ministério Público e que a lei está do lado de quem tá certo", começou dizendo sobre as notícias.

"Da forma que tiver que acontecer, vai acontecer, meu divórcio vai rola e todas as verdades que precisam aparecer serão colocadas aqui pra todo mundo. Assim como eu dissse que o dia que eu tivesse pronta pra falar, abriria meu coração, não será diferente. Porém, eu não vou dar continuidade ou força pra fake news, ou para coisas que estão sendo divulgadas pela outra parte, que estão erradas, e que vai totalmente contra o que a justiça tá ordenando, pedindo", esclareceu.

A famosa então finalizou: "Eu não posso me manifestar mais do que isso, vou contiuar aguardando, eu sei que jutiça vai ser feita, obrigada pelo apoio de todo mundo, a justiça tá do nosso lado, o bem sempre vence".

No último domingo, 26, Ana Hickmann falou pela primeira vez sobre o episódio violento que protagonizou com o marido. A apresentadora detalhou o momento e contou que chamou a polícia para se defender. A modelo declarou o fim do casamento e confirmou que há dívidas envolvendo sua fortuna.

Veja o pronunciamento de Ana Hickmann:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann fala no Hoje Em Dia após entrevista reveladora

A apresentadora Ana Hickmann fez um novo depoimento na Record TV sobre a atual fase de sua vida após ter acusado o ex-marido, Alexandre Correa, de violência doméstica. No programa Hoje Em Dia desta segunda-feira, 27, ela fez um agradecimento pelo apoio que recebeu após a exibição de sua entrevista no programa Domingo Espetacular, na qual revelou detalhes sobre a briga com o ex-marido e confirmou o fim do casamento de 25 anos.

"Quero agradecer essa solidariedade, apoio, amor, carinho que eu venho recebendo há alguns dias e, principalmente, desde ontem à noite. Como eu disse quando eu voltei para o trabalho, depois do dia 11 de novembro, que eu abriria meu coração para falar tudo aquilo que eu estava sentindo e passando, só que eu precisava de um tempo para poder em preparar para isso. E foi o que aconteceu ontem durante o Domingo Espetacular. E todas as mensagens que estou recebendo desde então são muito fortes e muito importantes. Queria muito agradecer à emissora por ter me dado esse espaço e a todo mundo que vem me apoiando. A minha luta continua, tem muito mais por vir, mas como eu sempre disse: a verdade sempre vai aparecer. Vocês podem contar com isso comigo. Obrigada", afirmou ela.