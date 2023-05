Bumbum de Gracyanne Barbosa desabrocha em treino pesado: "Deu pra ver tudo"

Bumbum de Gracyanne Barbosa desabrocha durante treino; vídeo deixou os fãs perplexos

A influenciadora Gracyanne Barbosa impactou os fãs nesta quarta-feira, 17, ao ser flagrada treinando com um macacão coladíssimo em uma academia badalada. Ela parou o local ao treinar pernas e glúteos ao lado de seu personal trainer.

Para a ocasião, ela elegeu uma peça estampada justíssima e bem ousada. Sem roupa íntima, ela mostrou o bumbum "abrindo e fechando" durante a rotina intensa de exercícios que protagonizou. Ela também deixou os fãs babando com seus músculos.

Nos comentários do vídeo, fãs elogiaram o corpaço da esposa de Belo. "Essa mulher é um escândalo", comentou um. "Que corpo", escreveu outro. "Gente, essa mulher é sem condições, deu pra ver tudo", se impressionou um terceiro.

Ainda recentemente, a influenciadora chocou ao exibir seu corpo muito desenhado durante outro treino nada básico. Os internautas ficaram perplexos com sua definição e até falaram que ela precisa ser estudada, já que consegue feitos absurdos com sua montanha de músculos.

Gracyanne Barbosa revela no que Belo te incomoda: ''Não me deixa dormir''

A musa fitness Gracyanne Barbosa revelou o que mais lhe incomoda na relação com o cantor Belo. A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e foi questionada sobre o assunto e respondeu à questão que mais lhe perturba no dia a dia com o amado.

Após pensar muito e não saber o que responder, a famosa acabou explicando uma situação complicada que vive com o marido. Dando muita risada, Gracyanne Barbosa então revelou que ele perturba seu sono.

"A única coisa que me incomoda, não me deixa dormir à noite, só isso", disse a musa fitness rindo bastante. Belo então se explicou: "Porque eu trabalho muito à noite". "Aí me acorda", reclamou sobre ele a atrapalhar.