Bruno Gissoni revela se pretende ser pai pela terceira vez: 'Tem que pensar'

Em entrevista à imprensa, Bruno Gissoni falou sobre a série Rio Connection, que estreia nesta quinta-feira, 23

Bruno Gissoni (36) esteve presente no lançamento da série Rio Connection (Globoplay), realizado nesta terça-feira, 21, no Kinoplex Leblon Globoplay, Rio de Janeiro. Em conversa com a imprensa, ele falou sobre o projeto feito em lingua inglesa e ainda comentou sobre sua família, revelando se pretende ser pai pela terceira vez.

Casado com a atriz Yanna Lavigne (33) desde 2018, Bruno Gissoni é pai de Amélia (1) e Madalena (6). Hoje, a família mora no Rio de Janeiro e, quando podem, correm para o sítio que possuem em Minas Gerais.

O artista assegura que, apesar de amar a paternidade, não pretende ter um terceiro herdeiro. "Se o mundo mudasse completamente, fosse um mundo que vibrasse no amor, eu com certeza teria não sei quantas Madalenas e Amélias. Mas a gente tem que pensar muito bem nas nossas decisões."

Leia também: Yanna Lavigne e Bruno Gissoni derretem internet em lindo momento família

Ainda durante a conversa em que a CARAS Brasil esteve presente, ele explicou seu personagem, o mafioso Bruno Leggeri, e ainda contou que a experiência de ter morado nos Estados Unidos durante oito anos o ajudou na produção, especialmente com a língua.

"É um personagem muito interessante, ele é a conexão no Rio de Janeiro com tudo o que vai acontecer de ilegal nessa série. Ele acaba sendo a cola dos criminosos internacionais no Brasil", diz. "Fazer uma série no Rio de Janeiro, em inglês, é maravilhoso."

A trama é ambientada no Rio de Janeiro durante os anos 1970 e apresenta a história de três criminosos europeus que estabeleceram no Brasil um ponto estratégico do tráfico de heroína para os Estados Unidos.

Parte do elenco da série Rio Connection | Foto: CARAS Brasil

Apesar de estar dando um passo para produções internacionais, Bruno Gissoni afirma não pensar muito na carreira internacional —apesar de não descartar totalmente a possibilidade. Hoje, há alguns anos longe das novelas, ele diz que não pretende parar de trabalhar tão cedo.

"Fui emendando um trabalho no outro por muito tempo, sou muito grato pela Globo. Tudo o que eu aprendi foi ali, infelizmente não fiz universidade de atores", comenta. "Novela é uma delícia de fazer, já série é outro universo e está sendo delicioso aproveitar isso."

Para o futuro, ele diz estar gravando a série Capoeiras, esporte com o qual já tinha bastante intimidade. "Cada série me proporciona aprender sobre outro universo. Minha relação com a capoeira sempre foi mais prazerosa, nunca segui a profissão, mas sempre admirei e amei muito."

Rio Connection é uma série internacional original Globoplay em produção com a Sony Pictures Television e Floresta. A trama estreia nesta quinta-feira, 23, e contará com oito capítulos divididos em duas partes. Além de Bruno Gissoni, o elenco conta com nomes como Marina Ruy Barbosa, Nicolas Prattes, Maria Casadevall e artistas internacionais.

CONFIRA VÍDEO DE BRUNO GISSONI NO LANÇAMENTO DE RIO CONNECTION