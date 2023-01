Bruno Gagliasso reage à sexualidade de Giovanna Ewbank: “Nem eu sabia”

Durante entrevista, Bruno Gagliasso revelou que ficou surpreso com a orientação sexual da esposa, Giovanna Ewbank

Recentemente, Giovanna Ewbank (36) causou comoção nas redes ao se declarar demisexual. A revelação aconteceu em meados de setembro do ano passado, enquanto apresentava o seu podcast ao lado de Fernanda Paes Leme (39), o Quem Pode, Pod. Mas parece que a declaração pegou o marido da apresentadora de surpresa! Bruno Gagliasso (40) contou em entrevista qual foi a sua reação: “Nem eu sabia”.

O pai de Titi (9), Bless (8) e Zyan (2), frutos do relacionamento com Giovanna, complementou dizendo que achou graça da situação, mas que a notícia foi bem recebida: “Achei divertido, achei engraçado pra cacete… Soube pelo programa que ela era demissexual. Ri horrores. Liguei pra ela: ‘quer dizer que você é demissexual?”, disse Bruno com bom humor ao jornal O Globo.

Segundo a definição, demissexual é uma orientação sexual em que a pessoa só se sente atraída pelo parceiro após um certo envolvimento emocional. Além de Giovanna Ewbank, várias celebridades também já se declararam demissexuais, como a cantora Iza (32) e a atriz Bruna Marquezine (27), que revelaram em entrevistas que prezam pela afeição e conexão emocional.

Além de brincar com a sua reação, Bruno também concluiu dizendo que admira o programa da esposa e a forma como todos se sentem confortáveis para ser quem são: “Não tenho vergonha nenhuma da família que tenho, de quem eu sou. Lá é um lugar de muitas revelações. Todo mundo faz. Elas se colocam nesse lugar, então, os convidados ficam à vontade para fazer também”, elogiou o ator.

Bruno Gagliasso foi vítima de intolerância religiosa

No sábado (7), Bruno Gagliasso publicou uma foto em suas redes sociais para saudar seus orixás. Na legenda, o ator, que é candomblecista, escreveu: "Aqui é corpo fechado!", e complementou com as hashtags "Exú", "Oxóssi" e "Asé". A declaração bastou para que o ator recebesse uma enxurrada de comentários preconceituosos, que exaltavam a intolerância religiosa.

O ator não se pronunciou sobre o ocorrido, mas recebeu o apoio de vários fãs, que defenderam a liberdade religiosa nos comentários: "Aos que se dizem cristãos continuem indo para a igreja porque vocês não estão aprendendo nada. A base de tudo é o respeito às crenças alheias, a base é o amor.”, disse uma seguidora de Bruno.