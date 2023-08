Bruno Gagliasso mostra bastidores de novo projeto na Espanha

Bruno Gagliasso está na Espanha para gravação de uma série internacional; confira fotos dos bastidores!

O ator Bruno Gagliasso está de passagem por Corunha, na Espanha, para as gravações de um projeto internacional. O marido de Giovanna Ewbank fará parte da terceira temporada da série Operação Maré Negra, da qual ele já havia participado na segunda temporada.

Nesta quarta-feira, 9, Bruno comemorou o fim da primeira semana de gravações e decidiu mostrar alguns detalhes dos bastidores. Além de publicar uma foto de si de tirar o fôlego, o gato mostrou um pouco de sua rotina nos sets de filmagem. "Primeira semana de filmagem cumprida! Obrigado!", escreveu na legenda da publicação.

Durante pausa das gravações, ele respondeu vários comentários de seguidores, com direito a emojis carinhosos e breves respostas sobre as gravações. Um fã até questionou Gagliasso sobre essa nova experiência. "Como está sendo gravar na Espanha?", perguntou ele. "Tá demais", respondeu o galã.

E é claro que ninguém perdeu a oportunidade de elogiá-lo. "Você é um ator dos melhores, muito dedicado. Tenho certeza que virá mais um sucesso de público e bilheteria", escreveu seguidor. "Quando o cara é gato, a barba fica branca e ele fica mais charmoso", enalteceu outro. "Com certeza vai ser outro trabalho maravilhoso e muito bem feito como tudo que você entrega", disparou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso)

Giovanna Ewbank passa por cirurgia

Nos últimos dias, a apresentadora Giovanna Ewbank revelou que precisou ser submetida a um procedimento cirúrgico. E nesta quarta-feira, 9, ela revelou que fez uma cirurgia no nariz para corrigir o desvio de septo, remover a carne esponjosa e ainda fez uma pequena mudança estética na ponta do nariz.

Em vídeo nas redes sociais, a esposa de Bruno Gagliasso explicou que a cirurgia foi algo funcional para melhorar a sua respiração e que o pós-operatório não foi fácil, já que ela enfrentou dificuldade para respirar nos primeiros dias.

“Desde ontem muita gente está perguntando o que aconteceu, que cirurgia ela fez, porque eu postei a foto no hospital e postei ontem dizendo que passei por uma cirurgia e que estou com algumas questões de crise de ansiedade. Eu vim explicar. Eu estou muito bem. Inclusive, hoje, pela primeira vez em alguns anos eu estou conseguindo respirar com o meu nariz. Eu passei por uma cirurgia que, teoricamente, é uma cirurgia simples, que é de desvio de septo e retirada da carne esponjosa. Eu já tinha retirado a carne esponjosa há 10 anos e voltei a respirar bem. E depois a carne esponjosa volta. De uns cinco anos para cá, a minha respiração voltou a ficar ruim e nos últimos anos ficou inviável. Eu estava tendo apineia, que é quando você para de respirar no meio do sono. Acordei muitas vezes com falta de ar e quando acorda você está com a garganta seca, querendo respirar", disse ela.

E completou: "Eu já sabia que precisava fazer a cirurgia de desvio de septo há alguns anos, desde que fiz a primeira cirurgia, mas eu tinha muito medo do pós, que diziam ser muito chatinho. E fato é. Uma das piores coisas que já passei na vida. Esses últimos quatro dias foram perturbadores, eu fiquei sem respirar real, quatro noites sem dormir. Hoje é o primeiro dia desde que fiz a cirurgia, que foi no dia 3, que eu consegui respirar. Estou bem, está tudo certo".

Clique aqui e confira o depoimento completo!