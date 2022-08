Bruno Gagliasso compartilha situação inusitada em sua casa e se diverte: “Até a babá aqui em casa é jeitosa”

O ator Bruno Gagliasso mostrou de forma bem-humorada o tombo que babá Rosi levou ao sentar em cadeira no quarto das crianças

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 22h07

Nesta quinta-feira, 25, Bruno Gagliasso divertiu a web ao compartilhar uma situação cômica e inusitada que aconteceu em sua casa com a babá de seus filhos, Rosi.

No vídeo gravado por uma câmera de segurança, a funcionária de Giovanna Ewbank e Bruno aparecia caindo de uma cadeira que ficava no quarto de um dos filhos do casal.

“Tá tudo bem aí, Rosi? Até a babá aqui em casa é jeitosa”, brincou Bruno na legenda do vídeo publicado em seu Instagram.

Rosi, que se divertiu com o vídeo, tranquilizou os seguidores do ator nos comentários: “Não sei o que aconteceu. Mas estou bem”.

Uma seguidora de Bruno reagiu ao vídeo escrevendo: “Rindo mas com respeito”. Em resposta, o marido de Giovanna Ewbank frisou: “E eu só postei porque ela pediu”.

Além de Bruno e Rosi, os fãs do ator também caíram na gargalhada com o vídeo. “Um tropecinho de madrugada, quem nunca ?”, escreveu um seguidor. E outra fã comentou: “Eu gritei com a queda”.

Compadres!

Recentemente, Bruno Gagliasso celebrou o aniversário de sua amiga Fabíola Nascimento, que completou 44 anos.

"Logo que conheci a Biula nos reconhecemos. Em ideias, ideais, valores, humores… Dali nasceu uma amizade bonita, parceria de verdade. Depois de muita insistência - e uma boa dose de cara de pau - fiz o possível pra sermos vizinhos. Esse amor cresce, cresce, cresce… e hoje somos FAMÍLIA", escreveu o ator para a amiga.