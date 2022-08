Compadres, Bruno Gagliasso celebra o aniversário de Fabiula Nascimento

O ator Bruno Gagliasso emocionou ao fazer uma homenagem de aniversário para a amiga, Fabiula Nascimento

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 15h49

Nesta sexta-feira, 19, Bruno Gagliasso (40) dividiu uma homenagem de aniversário para a amiga, Fabiula Nascimento. Relembrando momentos especiais da amizade, o ator emocionou ao celebrar os 44 anos da atriz.

No perfil do Instagram, o marido de Giovanna Ewbank (35) compartilhou um vídeo dos filhos gêmeos da aniversariante, Roque e Raul. "Logo que conheci a Biula nos reconhecemos. Em ideias, ideais, valores, humores… Dali nasceu uma amizade bonita, parceria de verdade. Depois de muita insistência - e uma boa dose de cara de pau - fiz o possível pra sermos vizinhos. Esse amor cresce, cresce, cresce… e hoje somos FAMÍLIA", começou.

Em seguida, Bruno comentou sobre os artistas serem compadres. "A ela confio meus filhos. E ela me confia os dela. Eu sou o dindo do Roque e do Raul, e ela é a dindinha do Bless. Quando nos juntamos é sempre festa, é sempre amor. Passamos nossos Natais juntos, em família. Assim como eu, ela tem gana pela vida, um desejo imenso de viver".

"Lembro que a levei pra conhecer Noronha e ela queria aproveitar cada segundo, indo dormir à 1h da manhã e acordando às 5h, porque não queria perder nenhum momento. Fabiula é intensa, generosa, acolhedora, feita de puro afeto", completou ele.

Por fim, Bruno mandou boas energias para o novo ciclo de vida de Fabiula. "Ontem foi seu aniversário e eu quero, mais uma vez, celebrar sua vida. Você, sua família e tudo que os cerca é muito precioso. Rogo a todos os deuses, santos e orixás que a protejam e a abençoem enormemente. Eu te amo, minha irmã", concluiu.

FABIULA NASCIMENTO CELEBRA O ANIVERSÁRIO AO LADO DA FAMÍLIA

Dia de festa! Fabiula Nascimentocompletou 44 anos de vida e comemorou a data especial ao lado da família. Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma foto com Emílio Dantas (39) e os filhos do casal, os gêmeos Roque e Raul (7 meses), e refletiu sobre seu novo ano. "Na verdade e no amor transbordante do meu ser. No que me é mais caro. No que me faz viva , atenta e forte. Nada me falta. Estou vivíssima!", escreveu ela, que mostrou o bolo de aniversário e alguns docinhos.

