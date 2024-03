Bruno Fagundes faz rara aparição com o namorado em noite de estreia

Filho do ator Antonio Fagundes, Bruno Fagundes e o namorado prestigiaram a estreia de uma nova peça teatral com Kiko Mascarenhas, em São Paulo

O ator Bruno Fagundes, filho do também ator Antonio Fagundes, aproveitou a noite de sexta-feira, 8, ao lado do namorado, Igor Fernandez, para prestigiar a estreia do espetáculo 'Todas as Coisas Maravilhosas', com Kiko Mascarenhas. Esbanjando simpatia, os dois fizeram uma rara aparição juntos e posaram para os cliques no Teatro Tucarena, em São Paulo.

O casal atuou junto na novela 'Cara e Coragem' (2022), da Globo, e assumiu publicamente o romance na vida real em janeiro de 2023. Em entrevista recente ao Podcast CARAS, o herdeiro de Antonio Fagundes e Mara Carvalho contou o que o fez demorar para falar abertamente sobre sua sexualidade.

De acordo com Bruno, a peça LGBTQIA+ 'A Herança', a qual também é produtor, contribuiu para que ele ampliasse sua maturidade sobre o senso de pertencer à uma comunidade e o orgulho que é tão falado, importante e político.

"O meu processo tem suas peculiaridades. Eu acho que isso sempre esteve no fundo da minha cabeça e eu demorei a falar por questões que são realmente muito intrínsecas. Eu esperava esse momento de maturidade e de sentir realmente mais conforto na própria pele e de me entender com as minhas identificações", contou ele, na época.

E completou: "Com certeza eu sabia que isso ia acontecer em algum momento e já planejava isso, fantasiava esse momento. O Bruno artista e o Bruno pessoa é indissociável, isso é quem eu sou. Quando eu vi a peça, ela me tocou nesse lugar também. Quando você se vê ali no palco, eu me fiz essas questões sobre senso de comunidade, fui ampliando a minha maturidade sobre o que é pertencer e o que é esse orgulho que a gente fala tanto. Com certeza a peça me deu um pontapé".

Confira as fotos de Bruno e Igor:

Filho de Antonio Fagundes fala sobre relacionamento aberto

Herdeiro do ator Antonio Fagundes, Bruno Fagundes compartilha detalhes sobre seu relacionamento aberto com Igor Fernandez. Em entrevista ao podcast de Luciana Gimenez, o 'Bagaceira Chique', o ator e cantor expõe as regras que regem o acordo na relação e revela como ambos decidiram aderir ao conceito de "amor livre".

Bruno, que costuma ser discreto sobre sua vida pessoal, iniciou o assunto ao revelar que preza, principalmente, pela liberdade em um relacionamento: "Ele é livre para fazer as coisas que ele quer. Eu sou livre para fazer as coisas que eu quero. Desde que a gente se respeite, se preserve. E no final do dia, no final de semana, estamos juntos", explicou.

O ator também revelou que um dos motivos que o levou a cogitar abrir a relação e se envolver com outras pessoas é a agenda muito cheia, além da distância por morarem em cidades diferentes: "Eu falo: quero ser sua preferência, sua prioridade, como ele é a minha. Mas claro, ele está num lugar, vivendo um trabalho novo, e rola, vai ser feliz", disse em um trecho. Confira!