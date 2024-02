Filho de Antonio Fagundes abre o jogo sobre como é seu relacionamento aberto

Filho de Antonio Fagundes, Bruno Fagundes revela detalhes de seu relacionamento aberto com ator e expõe regras: ‘Final de semana’

Herdeiro do ator Antonio Fagundes, Bruno Fagundes compartilha detalhes sobre seu relacionamento aberto com Igor Fernandez. Em entrevista ao podcast de Luciana Gimenez, o ‘Bagaceira Chique’, o ator e cantor expõe as regras que regem o acordo na relação e revela como ambos decidiram aderir ao conceito de "amor livre".

Bruno, que costuma ser discreto sobre sua vida pessoal, iniciou o assunto ao revelar que preza, principalmente, pela liberdade em um relacionamento: “Ele é livre para fazer as coisas que ele quer. Eu sou livre para fazer as coisas que eu quero. Desde que a gente se respeite, se preserve. E no final do dia, no final de semana, estamos juntos”, explicou.

O ator também revelou que um dos motivos que o levou a cogitar abrir a relação e se envolver com outras pessoas é a agenda muito cheia, além da distância por morarem em cidades diferentes: “Eu falo: quero ser sua preferência, sua prioridade, como ele é a minha. Mas claro, ele está num lugar, vivendo um trabalho novo, e rola, vai ser feliz”, disse.

Curiosa, Luciana quis saber se tudo estava bem caso o namorado dele ficasse com outra pessoa, e o ator confirmou: “A gente só tem ciúmes porque quer controlar, ter posse. Quando eu entendo que o desejo dele não vai deixar de existir, que ele vai ter um desejo por mim e por outras pessoas. Isso acontece”, Bruno justificou o envolvimento com terceiros.

“A gente não tem gerência sobre o desejo do outro”, o artista defendeu sua escolha, e a apresentadora ainda questionou se ele ficava sabendo dos affairs do namorado, ao que Bruno negou: “Não preciso saber. Isso é amor. Eu amo ele tanto que eu quero vê-lo feliz”, o artista se derreteu pelo namorado, com quem assumiu o relacionamento em janeiro do ano passado.

Por fim, Bruno explicou que nunca tinha vivido uma relação livre, mas que está realizado com o novo conceito ao lado de Igor: “Confio nele e o que importa é o amor dele, a parceria. Nunca tinha vivido um relacionamento aberto até então, só monogâmico. E sempre quebrei a cara”, ele brincou com seus antigos namoros.

Antonio Fagundes se pronuncia sobre namoro do filho:

Vale lembrar que Antonio Fagundes esbanjou sinceridade ao comentar sobre o novo namoro de seu filho, o ator Bruno Fagundes. Depois que Bruno assumiu que está namorando com o ator Igor Fernandez, seu pai contou se ficou preocupado com a exposição da vida pessoal do herdeiro em entrevista à Revista CARAS.

“Nenhuma preocupação com o Bruno. Ele é carinhoso, companheiro dos amigos, profissional de mão-cheia e ator talentoso. Tenho profundo amor por ele e certeza de que ele está fazendo o que é melhor para ele”, o ator celebrou o namoro do herdeiro; saiba mais detalhes sobre o relacionamento de Bruno Fagundes e Igor Fernandez.