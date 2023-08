Bruno de Luca esbanja fofura em aula de natação da filha: "Tô amando"

O apresentador Bruno De Luca derreteu seus seguidores com fofura ao compartilhar a aula de natação de sua filha, Aurora

Na última terça-feira, 1, o apresentador Bruno de Luca derreteu seus seguidores de fofura ao compartilhar um momento paizão com sua filha, Aurora. A bebê de 8 meses foi acompanhada pelo pai em uma aula de natação e encantou a internet.

O companheiro de Sthefany Vidal usou seu Instagram para publicar o registro, mostrando seu momento de diversão com a filha. "Olha quem vai levar neném pra natação hoje, é o papai", disse Bruno com a filha no colo. A pequena Aurora, no entanto, parecia apenas se importar com a piscina que lhe esperava. "Confia no papai? Não quer nem saber do papai. Ela quer saber da piscina", brincou.

Em seguida, o apresentador colocou a mão na massa e surgiu ao lado da filha na piscina. Juntinhos, eles fizeram várias atividades aquáticas e brincaram enquanto criavam memórias. "Aurora gosta muito de água. Amando fazer tudo com essa princesa", escreveu Bruno na legenda da publicação.

Nos comentários, amigos e seguidores se se encantaram com o vídeo. "Lindinha", escreveu Juliana Amaral, irmã do ator Paulo Gustavo. "Que fofura!", babou seguidor. "Que linda a Aurora com o papai babão. Curta bastante porque o tempo passa muito rápido”, comentou outro. "Que momentos inesquecíveis hein meu amigo…", apontou fã.

Bruno de Luca fala sobre paternidade e carreira

Bruno De Luca, apresentador do programa Vai Pra Onde?, revela como equilibra carreira e paternidade. Vivendo uma nova fase, ele revelou como divide seu tempo entre o trabalho, onde ele compartilha com público suas aventuras pelo mundo, e a família.

Ainda que não seja fácil equilibrar o trabalho com a paternidade, Bruno diz ter aprendido a administrar seu tempo para estar presente nos momentos especiais da filha, que tem 8 meses. "Eu amo meu trabalho, então aprendi a dividir bem o meu tempo com a família nessa nova fase. Eu me sinto muito privilegiado porque posso ficar em casa”, contou ele.

O apresentador também dividiu como funciona quando precisa viajar por um tempo. “Ajudo muito no que eu consigo e ainda estou acompanhando todo desenvolvimento. Quando preciso viajar para um compromisso é sempre rápido, nada muito dramático", continuou.

Papai de primeira viagem, ele afirma que a chegada da pequena trouxe um novo significado à sua vida, assim tem se dedicado ao máximo para ajudar em todas as demandas necessárias.

"Estou sempre disposto a ajudar, sempre ao lado dela. Desde pomadas até fraldas, algodão, água, enfim, estou sempre ali para apoiar e ajudar em todos os cuidados. Às vezes, brincando, gosto de me considerar como um 'instrumentador', aquele que oferece todo o suporte e assistência para que tudo corra bem (risos)", finalizou.