Bruno De Luca abre o jogo e revela como equilibra carreira e paternidade: “Dividir bem o meu tempo”

Vivendo uma nova fase, Bruno De Luca compartilha momentos especiais com sua filha Aurora

Bruno De Luca, apresentador do programa "Vai Pra Onde?", revela como equilibra carreira e paternidade. Bruno é pai de Aurora, fruto da relação com Sthefany Vidal. Vivendo uma nova fase, o apresentador revela como divide seu tempo entre o trabalho, compartilhando com público ao longo dos anos suas aventuras pelo mundo, e a família.

Ainda que não seja fácil equilibrar o trabalho com a paternidade, Bruno revela ter aprendido a administrar seu tempo para estar presente nos momentos especiais da filha, que tem 8 meses: "Eu amo meu trabalho, então aprendi a dividir bem o meu tempo com a família nessa nova fase. Eu me sinto muito privilegiado porque posso ficar em casa”.

Bruno ainda contou como funciona quando precisa viajar por um tempo: “Ajudo muito no que eu consigo e ainda estou acompanhando todo desenvolvimento. Quando preciso viajar para um compromisso é sempre rápido, nada muito dramático", conta.

Papai de primeira viagem, ele afirma que a chegada da pequena trouxe um novo significado à sua vida, assim tem se dedicado ao máximo para ajudar em todas as demandas necessárias. Mesmo quando não está efetivamente realizando a tarefa, ele está presente, auxiliando em tudo que for preciso.

"Estou sempre disposto a ajudar, sempre ao lado dela. Desde pomadas até fraldas, algodão, água, enfim, estou sempre ali para apoiar e ajudar em todos os cuidados. Às vezes, brincando, gosto de me considerar como um 'instrumentador', aquele que oferece todo o suporte e assistência para que tudo corra bem (risos)", afirma.

Recentemente, Bruno gravou a nova temporada do "Vai Pra Onde?" em Orlando, nos EUA, com a companhia especial de Sthefany e Aurora nos bastidores, marcando a primeira aventura da filha fora do país. Os episódios inéditos serão exibidos no próximo semestre no Multishow.