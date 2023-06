Brunna Gonçalves e Ludmilla dividem opiniões na web ao comer carne crua

Dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves revela amar comer carne crua e oferece à cantora, que aprova

Nesta sexta-feira, 9, a dançarina e ex-participante do Big Brother BrasilBrunna Gonçalves deixou a web confusa. Em suas redes sociais, a namorada de Ludmilla surgiu comendo carne crua temperada, afirmando que faz isso o tempo todo. Ela ainda ofereceu para a cantora, que aprovou o gosto.

“Eu amo carne crua e temperada. Só a carne, sem nada. Muito bom”, revelou a dançarina, através de um storie compartilhado em seu perfil oficial no Instagram. Após ver a repercussão que a revelação teve, Brunna voltou ao seus stories para demonstrar seu choque com os comentários da web. “O que está acontecendo, que meu vídeo comendo carne está saindo em todos os lugares? Pelo amor de Deus, não estou acreditando nisso”, disse ela, rindo.

Os internautas dividiram suas opiniões sobre a afirmação da dançarina. Uns defenderam o hábito, explicando que alguns pratos famosos incluem carne crua, como carpaccio e steak tartare. “As pessoas não sabem o que é steak tartare, não? Carpaccio? Infecção alimentar surge de manipulação de alimentos de maneira inadequada”, informou um. “Na minha cabeça, se está tudo bem comer quibe cru e carpaccio, desse jeito aí também está”, completou um outro.

Entretanto, alguns repudiaram o hábito. “O que me choca mais é que: é uma pessoa que tem fácil acesso à informação e com certeza deve saber o quão perigoso isso é”, comentou uma. “Me deu vontade de vomitar”, disparou um terceiro.

🚨VEJA: Brunna Gonçalves revela comer carne crua, prática que pode acarretar em infecção alimentar, urinária e diarréias. 😳 pic.twitter.com/yauOptPTsZ — PopOnze (@PopOnze) June 9, 2023

Recentemente, Brunna e Ludmilla estavam em Londres para acompanhar alguns shows da cantora Beyoncé no Reino Unido. A dançarina compartilhou diversos momentos de diversão em suas redes sociais. Além de surpreender os seguidores com um vídeo dançando com a esposa durante a performance de Beyoncé, Brunna ainda surgiu posando com seu look estiloso e publicou um vídeo em que a diva pop olhava diretamente para ela.