Bruna Marquezine surge com passaporte italiano e anuncia dupla cidadania

Em suas redes sociais, Bruna Marquezine surge com passaporte italiano e anuncia sua dupla cidadania para seus fãs ao celebrar a conquista

A atriz Bruna Marquezine surpreendeu seus seguidores com uma grande novidade. Nesta segunda-feira, 15, a artista surgiu nas redes com um passaporte italiano em mãos e indicou que agora possui cidadania dupla.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a estrela de Besouro Azul, que fez a sua estreia em Hollywood em agosto, publicou um clique com o documento em mãos. Na foto, ela brincou com a notícia e fez questão de soltar uma piadinha com a situação.

"Siri, toca PER AMORE na voz de Susana Vieira", escreveu Bruna. Ela cita a música de Zizi Possi, que fez muito sucesso em 2010 com a novela Por Amor, de Manoel Carlos. Na época, Susana chegou a apresentar a canção ao vivo no Domingão do Faustão.

Com a cidadania italiana, Marquezine terá alguns benefícios no continente europeu. Ao obter o documento, a atriz terá os direitos e deveres de um cidadão europeu, incluindo transitar livremente entre os 27 territórios da União Europeia.

Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Marquezine deixa de seguir ex-namorado, Enzo Celulari

No último sábado, 13, a atriz Bruna Marquezine chamou atenção dos internautas ao deixar de seguir seu ex-namorado, Enzo Celulari, nas redes sociais. Seus fãs notaram que a artista havia de seguir o filho de Claudia Raia e Edson Celulari nas redes sociais. A novidade veio alguns dias depois dos dois passarem a sua virada de ano em Fernando de Noronha com amigos.

Os melhores amigos de Bruna, a modelo Sasha Meneghel e seu marido, o cantor João Lucas, também deixaram de seguir Enzo. A onda de unfollows chamou ainda mais atenção dos internautas, que ficaram curiosos sobre o que aconteceu na viagem.

"Rapaz, a coisa foi feia. Amigos só deixam de seguir quando o cinto arrocha, aí teve muita coisa", disse um. "Eles eram amigos, ele deve ter aprontado mesmo", escreveu outro. "Aguardamos cenas do próximo capítulo", disparou mais um.