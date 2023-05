Bruna Marquezine se revolta com rumores sobre vida amorosa: 'Perseguição'

Atriz Bruna Marquezine abre o jogo e faz desabafa sincero após ser apontada como affair de rapper brasileiro

A atriz Bruna Marquezine (27) fez um desabafo sincerão em suas redes sociais na última quinta-feira, 11. Indignada com as especulações sobre sua vida amorosa após circularem boatos de um suposto romance com o rapper brasileiro L7nnon (29), a artista soltou o verbo e esclareceu a situação.

Tudo aconteceu pelo Twitter, quando um fã trouxe o assunto à tona: “Engraçado que próximo da estreia do filme só sai nota sobre a vida pessoal dela”, ele escreveu relembrando que Bruna está prestes a estrear o seu primeiro filme internacional, ‘Besouro Azul’, uma produção norte-americana da DC.

Bruna concordou com o comentário e respondeu com um desabafo: “Engraçado, né?! Tô só observando essa movimentação, e eu aqui no set da série que eu tô atuando, produzindo e codirigindo. 12 horas por dia, de domingo a quinta. Vai vendo… não vai rolar, gente ruim. vocês não vão conseguir”, a atriz disse revoltada e mostrou que está focada no trabalho.

“Fala mesmo mami”, outro fã comentou o desabafo da atriz, que também fez questão de responder: “Menina… Do nada… o cheirinho de pix… o cheirinho de oportunismo… de perseguição… Deixa eu trabalhar e falar do meu trabalho em paz, gente. Eu fico quietinha na minha, não faço nada pra ninguém, eu hein”, Bruna disparou.

L7nnon manda indireta após ser apontado como affair de Bruna Marquezine:

O cantor L7nnon também se pronunciou sobre a polêmica. Após um colunista afirmar que ele e a atriz Bruna Marquezine estariam tendo um affair há mais de um ano, o rapper postou uma indireta: "Daqui a pouco vou estar casado e com filhos e só eu não vou saber. Já que o que importa é o que vai dar o que falar e não o que de fato é verdade", disse. A assessoria do rapper também negou o romance.